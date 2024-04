L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 aprile 2024/ Si chiude una fase: ripresa per Capricorno e Bilancia

I segni in questione hanno un po’ patito i primi quindici giorni di aprile: la seconda parte sarà migliore. Tuttavia ci sono segni come l’Acquario e i Gemelli che hanno invece beneficiato dei numerosi transiti in Ariete. Oggi la Luna è ancora in Cancro.

I Gemelli ora scelgono i veri amici, la Bilancia è in piena rivoluzione. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Gemelli, qualche nuvoletta che riguarda l’aspetto economico, perché la Luna tocca il settore finanziario. Comunque, è il momento di selezionare quelle che sono le vere amicizie, tra tutte le persone che conosci, per capire quelle che sono realmente punti di riferimento. Un consiglio da un buon amico aiuta sempre. Attenzione al nervosismo, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, totale rivoluzione che nella seconda metà del 2024 ti darà molte soddisfazioni. Ora puoi liberarti da un peso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Gli unici nativi del segno che non sono contenti sono quelli che sono ancora troppo legati al passato. Inoltre, la maggioranza dei Bilancia si sta prendendo del tempo per se stessa.

Oroscopo Paolo Fox: amore al top per l’Acquario, il Toro progetta il suo futuro

Acquario, stelle favorevoli sia per un progetto da spingere sia per gli incontri. Sei molto concreto e, se non ti va più di lavorare in un certo ambiente con alcune persone, potrai richiedere un trasferimento. L’amore può essere anche travolgente, ma scegli chi ti corrisponde, altrimenti è una perdita di tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, è una giornata di riflessione su cosa fare in futuro. Se il tuo ambiente di lavoro ti è ostile, dovrai, senza dubbio, dire stop, perché non riesci a lavorare con persone negative o che ti osteggiano. Da un altro punto di vista, un percorso sentimentale o di lavoro è arrivato al capolinea e si ricomincia con qualcosa di nuovo, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cielo diverso tra giovani e maturi per la Vergine, il Capricorno aspetta domani

Vergine, ci sono delle trasformazioni in atto che però variano in base all’età. Le persone più mature vorranno liberarsi da una zavorra e chi invece, più giovane, sarà determinato a ottenere delle gratificazioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, questo weekend è un po’ irritante, a causa dell’opposizione della Luna. Forse non vedi l’ora che arrivi domani, perché tra lunedì e mercoledì, molte cose saranno più chiare. Ci sono stati fin troppi ritardi, se devi firmare un contratto, ma alla fine del mese ci saranno belle novità, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

