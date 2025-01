Nella serata di oggi – lunedì 6 gennaio 2025 – si terrà la sempre seguitissima estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025 con l’annuncio durante la diretta speciale dell’Epifania della trasmissione ‘Affari tuoi‘ di tutti i codici alfanumerici dei cinque premi della prima categoria e – di conseguenza – dell biglietto fortunato che si porterà a casa la bellezza di 5 milioni di euro; ma nel frattempo lontani dalle telecamere Rai i componenti del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione sorteggeranno anche tutti i biglietti vincenti seconda categoria della Lotteria Italia 2025 che porteranno nelle tasche dei rispettivi titolari premi che sono tutt’altro che di consolazione!

Di fatto – è inutile negarlo – la Lotteria Italia 2025 ruoterà come sempre interamente attorno alla prima categoria e ai suoi cinque premi tutti milionari, ma d’altra parte rientrare nella seconda o nella terza categoria è decisamente più semplice e il premio che vi spetterà potrebbe comunque fare la differenza per i prossimi mesi rendendovi titolari di bottini che storicamente hanno sempre superato i 20mila euro, giungendo fino alla soglia massima – questa ovviamente in seconda categoria – dei 100mila!

BIGLIETTI VINCENTI SECONDA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA 2025: COM’È ANDATA NEGLI ULTIMI ANNI

Per ora non possiamo ancora anticiparvi quanto varranno i biglietti vincenti seconda categoria del sempre apprezzatissimo e partecipatissimo concorso a premi della Lotteria Italia 2025, così come non possiamo neppure dirvi quanti saranno gli effettivi vincitori: se non lo sapeste – infatti – si tratta di aspetti che verranno decisi solamente dopo la chiusura delle vendite (prevista per le ore 21 di oggi) a fronte del totale incassato dall’Agenzia Dogane e Monopoli che deciderà quanta di quella cifra destinare alle due categorie ‘inferiori’.

Nel frattempo – anche per ingannare un pochino la lunga attesa che ci separa dall’annuncio dei vincitori della Lotteria Italia 2025 – possiamo però dare un’occhiata alle ultime estrazioni annuali per capire quanto valevano i premi nelle precedenti estrazioni: l’anno scorso ne furono infatti assegnati ben 15 dal valore di 100mila euro; mentre nel 2023 e nel 2022 erano in totale 10 da 50 e 100mila euro, con una tendenza più o meno simile che persiste ormai dal 2015, seguendo ad un 2014 in cui i biglietti vincenti furono in totale 30 dal valore di 60mila euro l’uno.