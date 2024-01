Lotteria Italia 2024: biglietti vincenti seconda categoria/ Elenco tagliandi e importo vincite

ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024: I PREMI DI SECONDA CATEGORIA

Cresce l’attesa per l’annuncio dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 anche per quanto riguarda la seconda categoria. Il sorteggio, lo ricordiamo, verrà effettuato questa sera, 6 gennaio, durante la diretta speciale della trasmissione di Rai 1 “Affari tuoi“, tradizionalmente dedicata a questo gioco dal sapore tutto patriottico! Durante la diretta, infatti, sarà presente anche il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione, che validerà il risultato del sorteggio.

DIRETTA ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2024/ Vincitore e biglietto vincente: pronti i 5 pacchi dorati

Per conoscere i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 di seconda categoria, insomma, occorrerà attendere almeno fino a questa sera, quando il Comitato annuncerà i biglietti fortunati. Per quanto riguarda invece il valore dei singoli premi, definiti ogni anno all’ultimo minuto in base, soprattutto, a quanti sono stati i giocatori complessivi dell’edizione in corso, sono stati già comunicati. Saranno 15 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno: nel complesso, con la seconda categoria della Lotteria Italia 2024 vengono messi in palio 1,5 milioni di euro. Giocando alla Lotteria Italia ci si aspetta, ovviamente, di vincere uno dei ricchi premi della prima categoria, ma non per questo i bottini messi in palio in seconda categoria (o in terza) devono essere una ragione per sentirsi meno fortunati, anche perché si tratta in media di premi che vanno dai 50 ai 100mila euro. Rispetto all’anno scorso, vengono assegnati cinque premi in più.

AFFARI TUOI, SPECIALE LOTTERIA ITALIA 2024/ Diretta: Mario e Rosa accettano il cambio!

LOTTERIA ITALIA 2024, SECONDA CATEGORIA: COM’È ANDATA L’ANNO SCORSO

Insomma, l’attesa per l’annuncio dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2024 cresce sempre di più e, per ingannarla, possiamo recuperare l’esito dell’estrazione dell’anno scorso e di quelli precedenti, per farci un’idea del possibile numero di vincitori e dei premi in palio. Nel 2023 e nel 2022, infatti, vennero assegnati complessivamente 10 premi di seconda categoria, mentre nel 2021 furono 25 e prima ancora 20 (nel 2020) e 50 dal 2019 al 2015.

Per quanto riguarda il potenziale valore dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 di seconda categoria, sempre riferendoci all’ultima estrazione, potrebbe trattarsi di 50mila euro. Tuttavia, nel 2022 il valore dei premi era di 100mila euro e, nel 2021 ancora di 50mila. L’unica eccezione a questa tendenza è rappresentata dall’estrazione del 2014, in cui furono assegnati complessivamente 30 premi di seconda categoria della Lotteria Italia, dal valore di 60mila euro l’uno. L’appuntamento, insomma, è a questa sera, quando verranno annunciati i biglietti vincenti, nell’augurio che siano a casa di qualche fortunato lettore!

CHI È VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2024/ Biglietto vincente da 5 milioni: caccia al fortunato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA