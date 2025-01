Il vincitore Lotteria Italia 2025, colui che ha ottenuto il primo premio da 5 milioni di euro, resta ovviamente un Mister X, ma intanto, nell’Autogrill di Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, si festeggia. Il ticket milionario è stato infatti comprato da un acquirente misterioso molto probabilmente di passaggio, magari un lavoratore che ogni giorno passa di lì, o magari un semplice turista, chi lo sa. Probabilmente il dilemma resterà per sempre, così come avvenuto per i vincitori della Lotteria Italia degli altri anni.

Sul biglietto il codice T 173756, e chissà quante volte i dipendenti dell’Autogrill lo hanno visto, prima appunto di venderlo al suo fortunato possessore. Parlando con Agipronews, proprio uno di coloro che lavorano in quella stazione autostradale, dove oggi giustamente si stappa lo champagne, racconta che i clienti erano soliti chiedere prima di tutto un biglietto della lotteria e poi ordinavano. Del resto sono ben 23 i tagliandi vincenti nella storia dell’Autogrill, di conseguenza sono molti coloro che tentano la fortuna.

CHI È IL VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2025? “SPERIAMO CI FACCIA UN REGALO”

Ovviamente fino ad ora non si è ancora “Palesato nessuno”, racconta sempre lo stesso dipendente, ma la speranza è che qualche “buon sammaritano” possa farsi vivo, magari con un presente in ricordo appunto degli stessi umili lavoratori dell’Autogrill, che gli hanno cambiato la vita: “Magari ci fa un bel regalo”. La cosa certa è che è impossibile comprendere chi sia stato il fortunato vincitore Lotteria Italia 2025, anche perchè i biglietti venduti in quel punto vendita sono stati “veramente tanti”.

Quasi sicuramente non si tratterà di un cliente abituale, visto che da quelle parti non esistono gli habitué, ma se mai potrebbe essere “qualcuno di passaggio”. Tra l’altro non è la prima volta che a Somaglia Ovest si vince: “Ma mai con un importo così alto”. Una donna che lavora nello stesso Autogrill è stata contattata anche dall’Adnkronos ed ha precisato: “Il fortunato può essere chiunque, ma non si è presentato nessuno”. Un’ultima curiosità, il secondo premio, quello da 2,5 milioni di euro, è stato vinto nella tabaccheria Cardinali di Pesaro, un luogo decisamente fortunato visto che nel 2020 erano già stati vinti 5 milioni di euro nella stessa ricevitoria: niente male.

VINCITORE LOTTERIA ITALIA 2025, LOMBARDIA TERRA DI VITTORIE

Tornando al primo premio della Lotteria Italia 2025 da 5 milioni di euro, vinto in provincia di Lodi, conferma come la Lombardia sia una delle regioni più fortunate degli ultimi anni. E’ infatti la quarta volta negli ultimi 15 anni che il bottino più ricco del concorso a premi finisce nel territorio della locomotiva d’Italia.

Nel 2013 era infatti toccato a Lecco portarsi a casa il malloppo, poi tre anni dopo fu la volta della bergamasca ad essere baciata dalla dea bendata, precisamente il comune di Ranica. Infine, nel 2023, il primo premio finì a Milano, per un totale quindi di circa 20 milioni di euro nel giro di undici anni.