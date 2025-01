TORNA QUEST’ANNO LA QUARTA CATEGORIA LOTTERIA ITALIA

Lotteria Italia 2025 ci regala una importante novità: il ritorno della quarta categoria. Negli ultimi anni, infatti, i premi erano suddivisi in tre categorie, con la prima che viene annunciata nella puntata speciale di Affari tuoi. Invece, i biglietti vincenti delle altre categorie non vengono annunciati in diretta, ma con comunicati ufficiali. Ora, però, ci sarà una nuova categoria di vincita, la quarta. Lo ha confermato Mario Lollobrigida che guida la sezione Giochi di ADM, spiegando che grazie al boom delle vendite dei taglianti, può tornare la quarta categoria con i premi da 20mila euro.

Infatti, c’è stato un aumento del 29% rispetto all’anno scorso, quindi è stato possibile incrementare i premi e, per quanto riguarda la quarta categoria Lotteria Italia 2025, saranno estratti 200 biglietti vincenti, ognuno dei quali premierà i fortunati con 20mila euro. Siamo ancora lontani dal record di vendite in un anno risalente all’edizione dell’88, quando furono staccati oltre 37 milioni di biglietti. Ma i quasi 9 milioni di oggi rappresentano un ottimo risultato, che infatti ha consentito il ritorno della quarta categoria.

LOTTERIA ITALIA 2025, PIÙ PREMI GRAZIE A PIÙ VENDITE

Numeri alla mano, Roma è salita in vetta alla classifica per quanto riguarda le vendite, visto che un biglietto della Lotteria Italia 2025 su 8 è stato venduto nella provincia. C’è stato, quindi, un aumento del 32,5 per cento delle vendite rispetto all’anno scorso. Siamo al 14% del bilancio complessivo, quindi si consolida la tradizione capitolina, che si intreccia bene con la dea bendata, visto che in questa parte dell’Italia sono stati vinti oltre 20 milioni di euro. Se ci si sofferma solo sulle ultime tre edizioni, sono stati vinti 5 premi di prima categoria, due nel 2021, come il primo premio da 5 milioni, mentre tre nel 2022.

Nel complesso, sono stati vinti 11,5 milioni di euro in due edizioni. Tornando al presente, dai dati comunicati emerge che al secondo posto c’è Milano, con oltre 583mila biglietti venduti (+31,7%), che sono comunque molti meno rispetto a Roma. Ma è davanti a Napoli, che si piazza sul gradino più basso del podio con 463mila e 200 biglietti venduti, con un incremento maggiore, pari al 40,2 per cento.