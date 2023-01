Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 GENNAIO 2023

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i loro numeri vincenti rendono ancora più adrenalinica l’atmosfera che si respira in questo giovedì 12 gennaio 2023. Il concorso Sisal numero 5 del 2023 premierà qualche fortunato giocatore o, invece, deciderà di non mostrarsi nella sua generosità? Francamente confidiamo nella prima opzione e, mentre attendiamo di scoprire la risposta a tale quesito, inganniamo l’attesa che ci separa dalle estrazioni di stasera osservando ciò che si è verificato in occasione delle estrazioni del Lotto di martedì 10 gennaio 2023. Premiata la Campania, dove un fortunato giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è riuscito a centrare un premio del valore di 475mila euro grazie a tre ambi e a un terno sulla ruota Nazionale. Sempre in Campania, ad Acerra, in provincia di Napoli, è stata centrata un’altra vincita da 26.700 euro che ha portato il totale delle vincite in regione a oltre 500mila euro. Festa anche in Puglia, con un giocatore di Foggia che ha vinto 14mila euro, e uno di Putignano, in provincia di Bari, che si è portato a casa un premio da 14.250 euro. Doppietta, invece, nel Lazio con due vincite – rispettivamente da 14.409 e 14mila euro – centrate a Roma e a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. A segno, poi, anche Osimo, in provincia di Ancona, con una vincita pari a 24.950 euro, Bolzano con 22.500 euro vinti da un fortunato giocatore e un’altra vincita identica centrata a Staranzano, in provincia di Gorizia. A chiudere, poi, Cilavegna, in provincia di Pavia, dove un giocatore ha vinto 21.660 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7 milioni di euro, per un totale di 33 milioni di euro in questo 2023.

Il concorso del 10eLotto di martedì 10 gennaio 2023 ha invece incoronato la Sicilia, dove sono state messe a referto vincite complessive per 136mila euro. La più alta arriva da Palermo, grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro. A Randazzo, in provincia di Catania, messo a segno invece un 9 da 20mila euro, mentre a Catania con un 4 Doppio Oro sono stati vinti 16mila euro. Da segnalare inoltre due 9 Oro da 50mila euro ciascuno indovinati a Senigallia, in provincia di Ancona, e Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,2 milioni di euro, per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Se il Lotto e il 10eLotto costituiscono una chance concreta di vittoria, non può non dirsi altrettanto per i numeri vincenti del Superenalotto, che tornano ad animare la serata odierna. Il jackpot continua il suo percorso di crescita ininterrottamente dal 22 maggio 2021, quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, in provincia di Fermo ed è arrivato ad attestarsi a livelli francamente inimmaginabili e del tutto inediti nella storia di questo concorso: stiamo del resto parlando di 347 milioni di euro. Da qualche mese, poi, il Superenalotto ha accolto WinBox, un gioco aggiuntivo che consente a ogni giocata Superenalotto SuperStar di disporre di maggiori opportunità di vittoria allo stesso prezzo di sempre. Partecipare è semplicissimo: è sufficiente convalidare qualsiasi giocata Superenalotto SuperStar, in ricevitoria, online o sull’app ufficiale di Superenalotto.

Infine, volgendo lo sguardo al concorso di martedì 10 gennaio 2023 del Superenalotto, osserviamo che sono stati 4 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 82.554,05 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 40.123 euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora foste proprio voi (e ve lo auguriamo di cuore) i fortunati vincitori del jackpot del Superenalotto o, comunque di un importo significativo a questa lotteria o al Lotto e al 10eLotto, come investireste la cifra agguantata? Chiaramente, dopo avere provveduto alle necessità personali e dei propri familiari e amici, avanzerebbe ancora molto denaro, soprattutto qualora centraste il 6. Una buona opzione potrebbe essere rappresentata dal destinare un importo economico ai creatori di uno dei progetti che campeggiano in rete sul sito Kickstarter, portale in cui vengono pubblicate idee provenienti da creativi sparsi in tutto il pianeta.

Una di esse è denominata “LIVALL PikaBoost, kit di conversione per e-bike”. Ecco la descrizione: il convertitore eBike PikaBoost offre “un’installazione senza attrezzi, un’assistenza intelligente e una pedalata sana, a un prezzo ragionevole. Con un controller, un mozzo motorizzato e una batteria (il cosiddetto kit di conversione e-bike) montati sulla vostra bicicletta, potete trasformare la vostra vecchia bici in una bici elettrica per terreni accidentati e una guida più fluida, riducendo così lo stress sulle vostre articolazioni. Purtroppo, i kit di conversione per e-bike presenti sul mercato hanno prezzi esagerati e il processo di installazione è complesso. Se un giorno volete provare di nuovo l’esperienza di pedalare su una bici normale, il modo migliore è acquistare un’altra bici normale. Ci siamo sforzati di sviluppare una soluzione migliore ed ecco PikaBoost”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro percorso tra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto giunge ancora una volta alle sue battute conclusive con la smorfia napoletana, vero e proprio oracolo per tutti gli scommettitori, in quanto essa è ritenuta in grado di assegnare significati e interpretazioni a sogni ed episodi di vita. In questo senso, noi de IlSussidiario.net, abbiamo scelto di originare una sequenza numerica che auspichiamo possa rivelarsi fortunata e possa farvi esultare.

Abbiamo, più precisamente, preso spunto da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda il riscaldamento degli oceani, capace di infrangere un nuovo record nel 2022, con temperature in aumento per il settimo anno consecutivo e il Mediterraneo che si conferma il bacino che si scalda più velocemente: fattori che fanno presagire un clima futuro sempre più estremo, come afferma uno studio pubblicato sulla rivista Advances in Atmospheric Science e guidato dall’Accademia Cinese delle Scienze, al quale hanno contribuito anche ricercatori italiani di Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e di Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea). I ricercatori hanno analizzato i dati, raccolti dal 1950 ad oggi, dell’Istituto di Fisica Atmosferica (Iap) cinese e dell’Amministrazione Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera (Noaa) statunitense. In particolare, il contenuto di calore dell’oceano nei primi 2mila metri di profondità è aumentato rispetto all’anno precedente di circa 10 Zetta joule, vale a dire 1 joule (unità di misura del calore) seguito da 21 zeri. Per dare un’idea dell’enormità del valore, 10 Zetta joule di calore possono mantenere in ebollizione 700 milioni di bollitori da 1,5 litri per un anno intero. Ma quali sono i numeri che sono connessi a questa news? Partiamo con il 18 (clima), per proseguire quindi con il numero 80 (riscaldamento). Ci sono poi il 57 (temperatura), l’1 (mare) e il 90 (oceano).











