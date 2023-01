Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 12 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI: NUOVE VINCITE?

Secondo appuntamento della settimana con i numeri vincenti del Simbolotto, che anche oggi, giovedì 12 gennaio 2023, danno vita a una nuova estrazione, nella speranza che possano condurre a un inatteso successo da parte di qualche fortunato giocatore e consentirgli di mettere le mani su una consistente vincita. Ci sarà spazio per esultanze lungo la Penisola nella serata odierna? Presto per dirlo: dovremo scoprirlo assieme dopo l’estrazione del Lotto e, dunque, attendere che avvengano i sorteggi. Nel frattempo, inganniamo l’attesa che ci separa dal fatidico istante, ripercorrendo le regole da osservare per giocare al Simbolotto.

Per quanti intendessero prendere parte al concorso di oggi, vi rammentiamo che sarà sufficiente effettuare una giocata al Lotto sulla ruota abbinata al Simbolotto per il mese corrente, vale a dire quella di Bari. Dopo avere portato a compimento tale passaggio, dovrete consegnare la vostra bolletta direttamente al titolare della ricevitoria per la convalida; in alternativa, potrete anche effettuare la vostra puntata online, sul sito internet ufficiale del gioco. Naturalmente, sarà il sistema a scegliere per voi, in maniera totalmente casuale, automatica e gratuita una combinazione di numeri e simboli, stampandola sulla porzione finale della schedina.

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Ora, andiamo a esaminare con il massimo dello scrupolo la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto ci imbattiamo nell’8 (braghe), che si fa desiderare da 38 concorsi; segue il 35 (uccello), in seconda posizione con 27 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione) con 24 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura della nostra top ten, ci imbattiamo nel 5 (mano) e nel 12 (soldato), che non si palesano da 18 turni, nel 1o (fagioli), che non si manifesta da 17 sorteggi, nel 32 (disco) e nel 29 (diamante), che latitano rispettivamente da 15 e da 14 estrazioni. Infine, spazio al 28 (ombrello) e al 18 (cerino), con 13 turni “saltati”.

Chiudiamo con la questione vincite, scoprendo quanto ci si può portare a casa per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto. Il portale web ufficiale del gioco evidenzia che, puntando un solo euro, si conquistano 10mila euro con 5 numeri su 5 azzeccati. Previsti anche premi minori per coloro che centreranno 4, 3 oppure 2 punti. Controllate con cura la vostra bolletta, e, in caso di “1” o “zero”, ricordate che potrete sempre riprovarci.











