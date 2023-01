Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 GENNAIO 2023

Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i loro numeri vincenti tornano a palesarsi nella serata di sabato 14 gennaio 2023, con il concorso Sisal numero 6. Nella speranza che qualcuno tra voi possa mettere le mani sui ricchi premi posti in palio dalla tripletta di sorteggi sopra enumerata, andiamo a ripercorrere cosa è avvenuto in occasione delle estrazioni del Lotto di giovedì 12 gennaio 2023, concentrandoci soprattutto sulle vincite. Oltre 500mila euro: a tanto ammonta il bottino conquistato dalla Lombardia. Poker di vincite nella regione, con la più alta da 249.500 euro centrata a Milano (a cui si aggiungono altri 64.875 euro sempre nel capoluogo), poi altri 124.750 euro sono stati vinti a Muggio, in provincia di Monza e Brianza e altri 61.250 euro vanno a Varese. Veneto protagonista con vincite complessive per 374mila euro: festa a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, con un colpo da 249.500 euro, e a Monteforte d’Alpone, in provincia di Verona, con altri 124.500 euro. Esultanze anche in Campania, in provincia di Caserta, con un bottino complessivo di oltre 311mila euro: a Sessa Aurunca sono stati vinti 249mila euro, mentre a Cancello Arnone sono andati 62.500 euro. Il Lotto ha premiato anche il Piemonte: ad Alessandria è stata centrata una vincita da 216.600 euro. Infine a Prato, in Toscana, sono stati vinti 129.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 53,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il concorso del 10eLotto di giovedì 12 gennaio ha incoronato la Lombardia, con vincite complessive da 150mila euro. Sono stati centrati infatti tre 9 Oro, da 50mila euro ciascuno, a Milano, Rozzano, in provincia di Milano, e San Giuliano Milanese, sempre in provincia di Milano. Da registrare anche 100mila euro vinti in Calabria ancora con due 9 Oro da 50mila euro l’uno, realizzati a Catanzaro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Tuttavia la vincita più alta del concorso arriva da Genova grazie a un 7 Doppio Oro da 75mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,4 milioni di euro per un totale di oltre 134 milioni di euro da inizio anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Oltre al Lotto e al 10eLotto, sullo sfondo dei concorsi a premi della giornata odierna campeggia sempre lui, il Superenalotto, con il suo montepremi mozzafiato! Infatti, com’è ormai arcinoto, il suo jackpot cresce di settimana in settimana, non venendo sorteggiato un “6” dal 22 maggio 2021 (156mila euro furono vinti a Montappone, in provincia di Fermo, in tale circostanza, ndr), ed è arrivato ad attestarsi a quota 348,5 milioni di euro. La giocata minima al Superenalotto è di una combinazione al costo di 1 euro (1 combinazione di 6 numeri). Ad oggi la giocata massima disponibile è pari a 27.132 combinazioni, per un costo totale di 27.132 euro. Inoltre, è possibile giocare in abbonamento fino a un massimo di 15 concorsi consecutivi.

Infine, dando un’occhiata al concorso di sabato 14 gennaio 2023 del Superenalotto, notiamo come siano stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 35.978,20 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 29.259 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Vi siete già domandati come investire il jackpot del Superenalotto (o una ricca vincita del Lotto o del 10eLotto) qualora i numeri vincenti premiassero proprio voi? Qualora la risposta a tale quesito fosse negativo, nessuna paura: sicuramente, oltre a impiegare il denaro per risolvere le vostre questioni personali o concedervi qualche sfizio fin qui puntualmente rimandato per via della ristrettezza finanziaria, vi avanzerà un’ampia somma di cui disporre e una delle soluzioni utili potrebbe coincidere con il finanziamento di uno dei tanti progetti pubblicati sul portale “Kickstarter”, piattaforma di crowdfunding per le iniziative di creativi sparsi in tutto il mondo.

Spicca tra essi una particolare iniziativa creativa che promette di “catturare la magia” della luce di una lampada. Si chiama “Paper Koi Lantern: a DIY Kit“ e consente ai finanziatori di divertirsi a costruire un’legante lampada dalle fattezze della carpa koi, un pesce ricco di fascino e dalle movenze sinuose. Si tratta di un oggetto realizzato interamente in carta, senza ricorrere all’impiego di colla o nastro adesivo, così che possa muoversi ed estendersi come se fosse realmente impegnata a nuotare nell’acqua. La particolare carta utilizzata per questo progetto arriva inoltre da una delle più antiche cartiere d’Italia, la Gruppo Cordenons, che fu fondata nel 1630.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo il nostro viaggio fra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con la smorfia napoletana, autentico oracolo per tutti gli scommettitori, poiché essa è ritenuta in grado di attribuire significati e interpretazioni veritieri a sogni ed episodi di vita. In questo senso, noi de IlSussidiario.net, abbiamo scelto di originare una sequenza numerica tutta nostra e che vogliamo condividere insieme a voi lettori, nella speranza che possa rivelarsi fortunata e farvi festeggiare.

Abbiamo dunque preso spunto da una delle notizie pubblicate da Rai News, incentrata su un raggiro connesso alla vendita di carte da collezione. 439mila euro: a tanto ammonta il sequestro preventivo effettuato dalla Guardia di Finanza a carico di quattro persone, tutte residenti in provincia di Taranto, che hanno finto di vendere online carte da collezione Pokémon. Secondo l’accusa gli indagati, con account fittizi, intascavano il denaro dalle transazioni che avvenivano tramite Ebay, nota piattaforma di e-commerce, senza però inviare mai agli acquirenti le carte messe in vendita. È stata la stessa società online, chiamata dai truffati a rispondere del danno diverse volte, a sporgere denuncia alla Procura di Milano, che ha messo in campo il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. I venditori sono stati tutti identificati e sono ora accusati di truffa. Ma quali sono i numeri che sono connessi a questa news? Partiamo con il 47 (truffa), per proseguire quindi con il numero 27 (truffare). Ci sono poi il 37 (carta), il 14 (collezione) e il 30 (raggiro).











