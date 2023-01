Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 14 gennaio 2023

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: IN ARRIVO NUOVI VINCITORI?

Terza e ultima estrazione della settimana dei numeri vincenti del Simbolotto. Oggi, sabato 14 gennaio 2023, andrà infatti in scena un nuovo sorteggio, nella speranza che possa realmente condurre a un “prezioso” (in tutti i sensi) successo per i lettori de IlSussidiario.net. Per sapere se tale desiderio verrà esaudito, non potremo fare altro che aspettare insieme a voi l’estrazione del Lotto, lotteria alla quale il Simbolotto è collegato. A proposito: conoscete le regole di quest’ultimo gioco? Qualora la risposta fosse negativa o, comunque, permeata da incertezza, approfittiamo di questo spazio per riassumerle insieme a voi.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 gennaio, i numeri vincenti

A tutti coloro che volessero partecipare all’estrazione del Simbolotto odierna rammentiamo che basterà eseguire una giocata al Lotto sulla ruota associata al concorso per il mese attuale, che, come la maggior parte di voi sicuramente saprà, è quella di Bari. Espletato tale passaggio, avrete soltanto il compito di consegnare la vostra bolletta al titolare della ricevitoria per la sua convalida; in alternativa, potrete anche giocare online, mediante il sito internet ufficiale del Simbolotto. Sarà sempre e comunque il sistema a elaborare per voi, in modo automatico, causale e gratuito, una combinazione di numeri e simboli, che sarà riportata sulla parte conclusiva della vostra schedina.

LOTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 12 gennaio 2023: Superstar e 10eLotto

LA CLASSIFICA DEI NUMERI E DEI SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Capitolo vincite: quanto ci si può intascare per mezzo dei numeri e dei simboli vincenti del Simbolotto? Il portale telematico ufficiale del gioco sottolinea che, con un solo euro scommesso, si conquistano 10mila euro con 5 numeri su 5 azzeccati. Premi inferiori spetteranno a coloro che centreranno 4, 3 oppure 2 punti. Il consiglio è sempre quello di verificare con attenzione la propria bolletta, tenendo anche a mente che, in caso di “1” o di “zero”, non si potrà fare altro che cestinarla e tentare nuovamente la sorte – qualora lo si voglia – in occasione del sorteggio successivo.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 12 gennaio 2023

Andiamo adesso ad analizzare con cura la classifica dei numeri e dei simboli ritardatari del Simbolotto. Al primo posto ci imbattiamo nell’8 (braghe), che si fa desiderare da 39 concorsi; segue il 35 (uccello), in seconda posizione con 28 assenze, e, in terza piazza, il 44 (prigione), con 25 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 5 (mano), che non si palesa da 19 turni, nel 10 (fagioli), che non si manifesta da 18 sorteggi, e nel 32 (disco) e nel 29 (diamante), che latitano rispettivamente da 16 e da 15 estrazioni. Da ultimo, spazio al 28 (ombrello) e al 18 (cerino), con 14 turni “saltati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA