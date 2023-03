Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 MARZO 2023

Anche oggi, martedì 14 marzo 2023, vanno in scena le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, in occasione del primo dei tre appuntamenti settimanali con i concorsi Sisal. Ci sarà tempo e spazio per ricche esultanze a seguito dei sorteggi che si terranno nella giornata odierna? Un quesito che ci auguriamo possa trovare risposta positiva e premiare il maggior numero possibile di lettori de IlSussidiario.net. Nel frattempo, dedichiamoci a quanto è successo sabato 11 marzo, in concomitanza dell’ultima estrazione del Lotto.

Il 23 su Roma resta leader dei ritardatari a quota 139 assenze. Rimane invariato anche il resto della top five, con il 45 su Palermo che si porta a quota 102 assenze, il 13 su Napoli assente da 100, il 17 su Cagliari che manca da 88 estrazioni e il 74 su Palermo da 83. Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in figura su Palermo (23-41-50). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Milano è assente da 54 estrazioni. Tra le decine la 10-19 su Roma manca da 51 turni, mentre, tra le figure, la 2 su Venezia è a quota 70.

Non essendo ancora disponibili i dati del 10eLotto di sabato 11 marzo, sottolineiamo che giovedì scorso il gioco ha incoronato il Piemonte: a Grugliasco, in provincia di Torino, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, la vincita più alta dell’ultimo concorso. Festa anche a Roma, con vincite complessive per 50mila euro, grazie a un 8 Oro da 30mila euro e a un 9 da 20mila euro. Puglia fortunata con una doppietta tra Lecce e provincia, con un 8 Doppio oro da 20mila euro e un 6 Doppio Oro da 10mila euro a Guagnano. Due vincite anche in Emilia-Romagna, un 6 Doppio Oro da 18mila euro a Reggio Emilia e un 3 da 9mila euro a Cavriago, in provincia. Infine, in Trentino-Alto Adige sono state centrate vincite complessive per 20mila euro: un 5 da 10mila euro a Merano, in provincia di Bolzano, e un 8 da 10mila euro a Commezzadura, in provincia di Trento.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Andiamo a leggere nel dettaglio i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, adesso vogliamo lo sguardo a quelli del Superenalotto di sabato 11 marzo 2023. Il montepremi ad oggi si attesta a quota 67,8 milioni di euro, importo che non può non fare gola a tutti coloro che in questa serata di metà mese proveranno a inseguire la Buona Sorte. Nell’ultimo concorso sono stati centrati sette punti “5” da 42.292,83 euro ciascuno. Le vincite più alte del concorso vanno ai 4 “4 stella” da 45.419 euro l’uno.

Attenzione anche alle vincite immediate, che rappresentano un aspetto divenuto fondamentale negli ultimi anni per quanto concerne il Superenalotto, regalando emozioni istantanee non messe in preventivo da chi scommette. È possibile riscuotere subito la Vincita Immediata, senza aspettare la sera dell’estrazione. Basta consegnare la ricevuta di gioco al ricevitore, che la verificherà al terminale e procederà al pagamento. La ricevuta di gioco verrà quindi restituita per verificare le altre vincite di Superenalotto dopo l’estrazione della combinazione vincente. In alternativa, si può incassare il premio della Vincita Immediata anche dopo il sorteggio, così come tutti gli altri premi di Superenalotto.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto qualora si centri il fatidico 6? Un dubbio che in molti vorrebbero avere, considerata l’entità della cifra. Il potenziale vincitore milionario potrebbe lasciarsi guidare dai consigli della nostra rubrica, che a sua volta attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui ambienti digitali viene garantito ampio spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, che aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di essi, ossia “Focus Timer Adjustable Hourglass“. La descrizione recita: “Focus Timer è uno strumento che vi aiuta a integrare senza sforzo e in modo splendido alcune pratiche di blocco del tempo nella vostra routine quotidiana… Girandolo si avvia il tempo, offrendo un’esperienza unica. Una volta completata la sessione, si ripristina la stessa quantità di tempo. In questo modo è possibile ripetere la stessa durata semplicemente girandolo avanti e indietro. Le luci delicate si esauriscono lentamente allo scadere del tempo, fornendo un’indicazione a colpo d’occhio del tempo rimanente. Non dovrete più controllare il vostro dispositivo a metà del percorso per poi essere risucchiati dalle notifiche”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo a conclusione il nostro viaggio alla scoperta delle lotterie per mezzo dei significati della smorfia napoletana associati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. Abbiamo deciso anche noi de IlSussidiario.net di affidarci all’oracolo dei concorsi a premi per antonomasia, cercando di seguire le sue indicazioni e di farci guidare verso il successo. Di conseguenza, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate su Rai News, originando da essa la nostra personale cinquina da suggerirvi, nell’auspicio che si riveli fortunata.

La Fondazione Ricerche CIMA raccoglie regolarmente dati, integrando le informazioni raccolte dai sensori terrestri con quelle provenienti dai satelliti ed elaborandole con il modello S3M. In base alle rilevazioni effettuate sono giunti alla preoccupante notizia di un grave deficit nevoso del 63% rispetto allo scorso anno. Mentre la primavera sta accelerando il suo arrivo, cominciano a sciogliersi le poche riserve di neve accumulate durante l’inverno. Gennaio ha visto un calo delle temperature e qualche nevicata in Italia, ma già a metà febbraio avevamo fatto notare come non fossero sufficienti a colmare il deficit idrico della neve. Storicamente il 4 marzo è il giorno di massimo accumulo di neve in Italia. Da questa data in poi diventa difficile avere nevicate intense e prolungate abbastanza da sostituire la neve che manca. La neve deve potersi accumulare costantemente in un tempo relativamente lungo per fornire la riserva idrica che serve poi per il resto dell’anno all’agricoltura e alle altre attività umane. Le poche nevicate registrate sono state seguite da rapidi innalzamenti delle temperature che non ne hanno permesso il consolidamento. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 53 (neve). Inoltre, non può mancare il 18 (clima). E, ancora, il 70, nevicare, l’85 (inverno) e il 32 (freddo).











