SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 31 gennaio 2023

Oggi, martedì 31 gennaio 2023, ci concentriamo ancora una volta sull’estrazione del Simbolotto e sui suoi simboli e numeri vincenti. L’esito del sorteggio è stato comunicato pochi secondi fa e noi de “IlSussidiario.net” l’abbiamo appuntato in tempo reale, in maniera tale da fornire un servizio puntuale a voi lettori. La sequenza vincente campeggerà fra queste righe non appena saranno concluse le operazioni di abbinamento dei numeri ai relativi simboli. Le schedine dovranno essere controllate in maniera molto accurata e approfondita, scongiurando il pericolo di buttare via una giocata fortunata e bollata come “non vincente” dai vostri occhi soltanto per colpa della fretta.

Ricordatevi poi di giocare responsabilmente e di svolgere l’attività di verifica sui canali ufficiali e nelle ricevitorie. Passiamo dunque allo svelamento dei numeri e dei simboli vincenti dell’estrazione odierna del Simbolotto: il Disco (32), il Piano (37), i Topi (11), il Ragazzo (15), la Luna (6). (Agg. di Alessandro Nidi)

I numeri e i simboli vincenti del Simbolotto sorteggiati nell’estrazione di oggi, martedì 31 gennaio 2023, consentiranno di comprendere se a qualche fortunato giocatore spetterà l’onore di centrare la cinquina magica e di portarsi a casa il premio massimo in palio. Mentre rimaniamo in attesa di capire se i nostri auspici troveranno il modo più opportuno per assumere forme concrete, sfruttiamo questo spazio per rileggere insieme a voi le norme alla base di questo concorso.

In primis, giova rammentare che il Simbolotto si basa sul sorteggio di 5 simboli sui 45 disponibili ed è associato alle schedine del Lotto giocate su Bari, ruota a cui il gioco è abbinato per l’intero mese corrente. Successivamente alla compilazione della vostra bolletta, con annessa scelta dei numeri su cui puntare e della ruota sopra indicata, non vi resterà che provvedere alla sua convalida. Sarà il sistema che, a quel punto, vi assegnerà una sequenza di numeri e di simboli gratuita e figlia del caso, che sarà stampata sulla parte conclusiva della schedina.

CLASSIFICA NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Quanto si vince giocando al Simbolotto, per mezzo dei suoi numeri e simboli vincenti? Partendo dalla puntata “basica”, cioè quella da un euro, si possono agguantare 10mila euro indovinando 5 numeri su 5. Riconoscimenti inferiori, tuttavia, sono riservati anche a quanti riusciranno a centrare l’impresa di mettere a referto 4, 3 o 2 punti. La raccomandazione è sempre la solita: verificate, anche con l’ausilio dei siti web ufficiali, la vostra schedina prima di cestinarla definitivamente, così da essere certi del fatto che non vi sfugga alcuna vincita.

Concludiamo il nostro viaggio nel Simbolotto con l’analisi della classifica di numeri e simboli ritardatari. Leggendo insieme la graduatoria, al primo posto troviamo il 35 (uccello), che si fa desiderare da 35 concorsi; segue il 44 (prigione), in seconda posizione con 32 assenze, e, in terza piazza, il 5 (mano), con 26 ritardi accumulati. Dopodiché, in chiusura di classifica, ci imbattiamo nel 29 (diamante), che non si palesa da 22 turni, nel 28 (ombrello), che non si manifesta da 21 sorteggi, e nel bis formato dal 21 (lupo) e dal 38 (pigna), che latitano ormai da 20 estrazioni. Da ultimo, spazio al 14 (baule), al 26 (elmo) e al 34 (testa), rispettivamente con 19, 17 e 16 assenze di fila all’attivo.

