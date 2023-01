Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 GENNAIO 2023

Oggi, giovedì 5 gennaio 2023, tornano ancora una volta le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con i loro numeri vincenti, capace di tenere con il fiato sospeso l’Italia intera. Il concorso Sisal numero 2 dell’anno consentirà a qualche fortunato scommettitore di trascorrere un’Epifania all’insegna della felicità e della spensieratezza? Augurandoci che la risposta a tale interrogativo possa essere affermativa, inganniamo il tempo che ci separa dai sorteggi odierni con la lettura di quanto è accaduto nell’estrazione del Lotto di martedì 3 gennaio. Festa a Scafati, in provincia di Salerno, dove un giocatore si è portato a casa 181.250 euro grazie a tre ambi e a un terno sulla ruota del Lotto di Napoli. In Campania si registrano inoltre altre tre vincite al Lotto, sempre sulla ruota partenopea. A Cesinali, in provincia di Avellino, e ancora a Scafati due terni al Lotto sono valsi 22.500 ciascuno, mentre a Pompei, in provincia di Napoli, sono stati vinti 19.500 euro. Si festeggia anche in Puglia, con due vincite al Lotto: una a Barletta dal valore di 62.500 euro e l’altra a Mottola, in provincia di Taranto, da 25.600 euro. Da segnalare anche oltre 64mila euro vinti a Roma, grazie a un ambo al Lotto da 50mila euro e un’altra vincita sulla ruota di Napoli da 14.175 euro. Il primo concorso dell’anno del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia.

Il primo concorso del 2023 del 10eLotto ha invece premiato il Veneto, dove sono state centrate tre vincite per un totale di 66.510 euro. La più alta di giornata arriva da Valdagno, in provincia di Vicenza, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50mila euro. A Castello di Godego, in provincia di Treviso, sono stati vinti 9mila euro con un 3, mentre a Piombino Dese, in provincia di Padova, è stato indovinato un 6 Extra da 7.510 euro. Si festeggia anche nel Lazio, sempre con un tris di vincite dal valore di 19.250 euro. A Roma messo a segno un 5 da 7mila euro, mentre nella capitale e a Sonnino, in provincia di Latina, due 6 Oro sono valsi rispettivamente 6mila e 6.250 euro. Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 29,6 milioni di euro in tutta Italia.

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Oltre al Lotto e al 10eLotto, ci sono anche i numeri vincenti del Superenalotto a fare incrociare le dita a tutto lo Stivale. Infatti, prosegue ininterrotta la caccia al 6 e, parallelamente, la corsa del montepremi, che continua a crescere di estrazione in estrazione, facendo arrivare il jackpot a livelli mai visti prima d’ora nella storia del concorso: stiamo parlando, d’altro canto, di 342,2 milioni di euro. Mai dal 1997, anno di esordio del gioco, era accaduto che l’anno terminasse senza almeno un 6, mentre il primato, con ben dodici jackpot centrati in 12 mesi, venne fissato nel 2000 e nel 1998.

Nel concorso di martedì 3 gennaio 2023 sono stati centrati due “5+1”, uno a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, presso il punto Sisal di piazza Umberto I 31, l’altro a Modica, in provincia di Ragusa, presso il punto Sisal di via Loreto Gallinara 1, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 532.035,70 euro a testa. Da segnalare, inoltre, dieci punti “5” da 34.377,70 euro a testa e dieci “4 stella” da 27.010 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vincita al Lotto o di conquista del maxi-jackpot del Superenalotto, sapreste già come investire il cospicuo gruzzolo ricavato? Augurandovi di potervi trovare realmente dinnanzi a un dilemma tanto piacevole, vi rammentiamo che una delle possibili occasioni in tal senso potrebbe essere costituita dalla possibilità di sostenere economicamente un progetto fra quelli che si trovano pubblicati in rete sul sito internet Kickstarter, che ingloba idee provenienti da creativi sparsi in tutto l’orbe terracqueo.

Prestate attenzione, ad esempio, a “TMB – The Modular Bottle”. Ecco la sua descrizione: “Ogni TMB è dotata di una varietà di tappi, in modo da poter essere utilizzata in qualsiasi situazione: al lavoro, in palestra o semplicemente in borsa. L’interno è in vetro borosilicato resistente, per cui le vostre bevande avranno un sapore perfetto, indipendentemente dal numero di volte in cui lo userete. Un altro vantaggio è che è molto facile da pulire. La parte centrale è traslucida, così da permettere di vedere quale liquido è contenuto al suo interno e quanto ne rimane. Perché proprio il vetro? La risposta è facile: le bottiglie di plastica emanano un cattivo odore dopo un certo numero di utilizzi, soprattutto se non vengono pulite subito dopo aver finito di bere. D’altra parte, i bicchieri che abbiamo in casa sono in vetro e facili da pulire, indipendentemente dal numero di volte che li usiamo. Per contenere i liquidi non c’è materiale migliore del vetro”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana conclude il nostro abituale tour tra i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, attribuendo significati e interpretazioni ai vostri sogni o agli episodi da voi osservati casualmente. In tal senso, noi de IlSussidiario.net, associando tale oracolo a una delle ultime notizie, abbiamo dato vita a una sequenza numerica che speriamo davvero possa rivelarsi fortunata e che vogliamo condividere insieme a tutti voi lettori.

Muoviamo i nostri passi da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda gli Stati Uniti d’America. Una “bomba ciclonica” ha travolto la California portando forti venti e piogge torrenziali che hanno lasciato decine di migliaia di case senza elettricità e causato la chiusura di diverse strade, in una regione già indebolita da una serie di tempeste invernali. In particolare nei pressi di San Francisco e Sacramento: le autorità hanno avvertito la popolazione del pericolo di frane e inondazioni. Oltre 185mila tra case, uffici e attività commerciali senza corrente elettrica, le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole in più di 20 distretti. Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un bollettino speciale per San Francisco, Daly City e Tamalpais Valley, con l’avviso di venti che possono giungere fino a una velocità di 88 chilometri orari. Ma quali sono i numeri connessi a questa news proveniente direttamente dagli USA? Partiamo subito con il 36 (tempesta), per proseguire quindi con il numero 4 (vento). Ci sono poi il 12 (pioggia), il 62 (inondazione) e il 18 (clima).











