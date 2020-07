Lourdes pellegrinaggio online: diretta video Tv2000/ Preghiera per salvare Santuario

La crisi del coronavirus ha generato danni devastanti a tutta l’economia mondiale ma l’iniziativa organizzata oggi dal Santuario di Lourdes tenta quantomeno di “recuperare” aiuti concreti e attenzione mediatica per il drammatico deficit da 8 milioni di euro che l’emergenza Covid-19 ha ampliato ulteriormente. È stato così pensato di istituire un pellegrinaggio rigorosamente virtuale – il Santuario della Madonna di Lourdes ha riaperto solo parzialmente i propri locali dopo il lockdown durato 4 mesi – per lanciare l’sos a tutti i pellegrini sparsi nel mondo. La fortissima carenza di personale volontario e i mancati introiti delle strutture che ogni anno ricevono almeno 3 milioni di fedeli e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, hanno costretto a lanciare un messaggio chiaro ai fedeli affezionati al Santuario francese dove la Madonna apparve alla giovanissima Bernadette Soubiroux nel diciannovesimo secolo: si è scelto oggi 16 luglio perché è il giorno dell’ultima apparizione della Vergine Maria a Bernadette. Dalla Grotta delle apparizioni di Lourdes, in occasione dell’anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine Maria, ci sarà una diretta video streaming di quasi 15 ore a partire dalle ore 7 sul canale YouTube non-stop del santuario di Lourdes. L’evento sarà disponibile anche in diretta su Tv2000 (canale 28 – 157 Sky – www.tv2000.it/live) nella trasmissione speciale tra le 16 e le 18.30 «Lourdes united», il primo pellegrinaggio mondiale online, vede l’apertura con l’Angelus alle ore 7, con diversi momenti scanditi nel programma ufficiale per poter essere idealmente collegati con tutti i pellegrini sparsi in ogni parte del mondo. Momenti importanti per i fedeli italiani la Santa Messa per Europa e Africa (ore 10), il Rosario in italiano alle ore 11.15 e appunto alle ore 16 la Grande trasmissione speciale, fulcro del e-pellegrinaggio da Lourdes. All’interno di queste due ore, interviste speciali, testimonianze, reportage e canzoni dal vivo, oltre alla preghiera costante in più lingue disponibile.

PELLEGRINAGGIO ONLINE MONDIALE DA LOURDES

«Chiuso da più di due mesi per la prima volta nella sua storia – si legge sul portale ufficiale di Lourdes – il Santuario ha dovuto cancellare tutti i pellegrinaggi. Nonostante la sua parziale riapertura, può accogliere solo un numero molto limitato di pellegrini, secondo un rigoroso protocollo sanitario. Lourdes senza pellegrini è una Lourdes senza risorse per svolgere la sua missione, per mantenere l’intero sito, per garantire la sua durata e il lavoro dei suoi 320 dipendenti. Il Santuario prevede una perdita storica di 8 milioni di euro. Oltre a ciò, quasi tutto il bacino idrografico di Lourdes è in grande difficoltà»: secondo gli organizzatori del primo pellegrinaggio mondiale “Lourdes united” quella di oggi è una doppia occasione, di preghiera e di solidarietà, «Il mondo ha bisogno di speranza. Il mondo ha bisogno di Lourdes. Aiuta Lourdes ad alzarsi e a prepararsi per il futuro». Sul portale del Santuario sono disponibili diverse possibilità di raccolta fondi (PayPal e carte di credito) per poter contribuire liberamente al sostegno concreto ad una delle più grandi opere di carità della Chiesa nel mondo. «I sacerdoti, diaconi e religiosi al servizio del Santuario si sono succeduti dalla mattina alla sera alla Grotta di Massabielle per portare ai piedi di Maria l’Immacolata, questo mondo sofferente, per presentarle le decine di migliaia, sicuramente oltre 130.000, intenzioni di preghiera che ci avete inviato in tutte le lingue da tutti i continent», spiega all’Avvenire monsignor Olivier Ribadeua Dumas, rettore del Santuario, «è stata una splendida missione e una grande responsabilità per tutti noi».





