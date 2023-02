Ludovica Valli è diventata mamma: è nato Otto Edoardo/ L’annuncio e le prime foto

Ludovica Valli mamma per la seconda volta: benvenuto Otto Edoardo

Grandissima gioia per Ludovica Valli e per il compagno Gianmaria Di Gregorio. La coppia ha infatti dato il benvenuto al secondogenito Otto Edoardo, nato nelle scorse ore e che ha già riempito di amore e sorrisi il cuore dei suoi genitori. C’era grande attesa per la seconda gravidanza dell’influencer e sorella di Beatrice Valli e l’annuncio è arrivato direttamente sul proprio profilo Instagram. “Otto Edoardo Di Gregorio. Un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza” ha scritto condividendo anche i primi, dolcissimi scatti del bebè.

Ludovica Valli negli ultimi mesi non ha mai abbandonato i suoi followers, condividendo con loro ogni tappa di questo bellissimo viaggio che ha portato alla nascita di un maschietto. Dalle foto quotidianamente condivise sui social al dolcissimo video con cui, in ottobre, ha annunciato il sesso del nascituro. Al suo fianco, a supportarla in questo percorso carico di amore, il fidanzato Gianmaria e tutta la sua famiglia, sebbene voci e indiscrezioni abbiano più volte parlato di una presunta lite con la sorella Beatrice, anche lei in dolce attesa.

Ludovica Valli: le tappe della gravidanza e il desiderio di diventare mamma

L’annuncio della gravidanza era arrivato la scorsa estate, quando Ludovica Valli aveva condiviso queste parole sui social: “Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante ‘battaglie’, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo“. Il nome del bebè è rimasto segreto fino all’ultimo, nonostante i numerosi indizi sparpagliati sui social e talvolta infondati.

L’anno scorso l’influencer era stata ospite a Verissimo e aveva espresso il suo desiderio di diventare nuovamente mamma, dopo la nascita di Anastasia. “Sposarmi non è nei miei piani, però vorrei avere altri figli” aveva rivelato. Desiderio che si è esaudito proprio in queste ore, con la nascita di una nuova vita pronta a regalare sorrisi, amore ed emozioni infinite a Ludovica Valli e alla sua famiglia.

