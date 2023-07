Madonna, “condizioni di salute preoccupanti” dopo infezione/ “Stanca e debole, non…”

Come sta Madonna dopo la grave infezione che l’ha colpita poche settimane prima del tour mondiale? Secondo fonti vicine alla popstar, sentite dal sito TMZ, le sue condizioni di salute sarebbero “preoccupanti”. Una definizione che ha immediatamente allarmato i fan di Madonna e che stona con quanto affermato dall’attrice Rosie O’Donnell, amica della cantante, che su Instagram aveva che si stesse riprendendo.

In particolare, la fonte raggiunta da TMZ afferma che Madonna sia ancora “molto debole e stanca” e pertanto sarebbe costretta a rimandare ancora il tour Celebration e con esso i festeggiamenti per i suoi quarant’anni di carriera. Sabato 24 giugno l’agente della regina del pop aveva comunicato che Madonna aveva sviluppato un’infezione grave che l’aveva costretta in terapia intensiva per diversi giorni. Tuttavia, nel dare la notizia l’agente in una nota aveva aggiunto che “si prevede un pieno recupero” delle sue condizioni di salute. I fatti degli ultimissimi giorni però sembrano se non smentire almeno attenuare questo iniziale ottimismo. Dopo alcuni giorni di terapia intensiva Madonna è stata dimessa e ha potuto tornare nel suo appartamento, tuttavia la sua salute è ancora lontana dall’essere recuperata.

“Preoccupanti” le condizioni di salute di Madonna, secondo una fonte vicina alla regina del pop colpita di recente da una grave infezione che non ha ancora lasciato la sua presa. Dopo alcuni giorni di ricovero in terapia intensiva, la popstar è tornata a casa, tuttavia qui sono iniziati svenimenti e soprattutto episodi di vomito incontrollato. La cantante è dunque “molte debole e stanca”, per citare la fonte sentita dal sito TMZ, e che “non ha le forze per riprendere a cantare”, non nell’immediato a quanto è dato sapere.

I fan di Madonna dovranno dunque ancora attendere prima di poter assistere dal vivo al suo tour mondiale, Celebration, che avrebbe dovuto segnare l’incredibile traguardo di quarant’anni di carriera e successi musicali. Tuttavia, al momento ciò che conta davvero è che Madonna possa riprendersi del tutto, scacciando l’infezione che l’ha costretta prima al ricovero e poi al riposo assoluto nel suo appartamento.











