Mahmood/ “Barrio era una scommessa, la mia musica piace” (Verissimo)

Mahmood ospite della nuova puntata di “Verissimo – Le Storie“, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e trasmesso in replica sabato 4 marzo 2020 nel pomeriggio di Canale 5. Il cantante di “Soldi” si è raccontato a cuore aperto parlando di come sia cambiata la sua vita dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 dove ha trionfato con la hit “Soldi”. Un successo travolgente che l’ha portato non solo a vincere la kermesse canora italiana più importante e famosa al mondo, ma anche a conquistare le classifiche di vendita e l’AirPlay radiofonico. Uno tsunami che gli ha naturalmente cambiato la vita. “Mi sembrano passati 10 anni dalla vittoria al Festival di Sanremo” – ha raccontato a Verissimo l’artista precisando – “quando scrivo le canzoni butto tutto sulla carta. Sono uno che scrive in movimento, in macchina, sull’aereo”. Il cantante ha poi parlato del nuovissimo singolo Barrio e di come è nato: “volevo mettermi alla prova dopo Soldi. Ha fatto venti milioni di visualizzazioni ed è disco d’oro in un mese e mezzo. Barrio unisce i quartieri alle periferie, significa amore senza limiti”.

Mahmood e il rapporto con la mamma e la famiglia

Non solo il successo di “Soldi” e “Barrio”, Mahmood a Verissimo ha parlato anche della sua vita privata e di come la madre e la sua famiglia siano uno dei suoi punti fermi. In particolare il cantante si è soffermato sulla mamma e su quanto sia importante per lui avendolo cresciuto da sola: “mia madre mi aiuta a gestire tutta la parte burocratica, siamo una squadra, un team. Prima che uscissero le date del nuovo tour, ho comprato due biglietti per Londra e sono corso da lei. Per lei è stata una vera sorpresa, siamo molto felici di vivere quest’avventura insieme”. Il cantante, che lo scorso anno si è classificato al secondo posto dell’Eurovision Song Contest 2019 con la sua versione di “Soldi”, ha parlato anche di come sia legato alla sua grande famiglia: “mi ricarica, è la mia forza. Ho più di 10 nipoti e cerco di vederli il più possibile. Il piccolo Ricky diceva a scuola che ero il suo padrino e non gli credevano, allora un giorno sono andato a prenderlo a scuola e non immagini il casino, Silvia”.

Mahmood e il padre: “oggi abbiamo un mini rapporto”

Se la mamma c’è sempre stata nella sua vita, Mahmood non può dire lo stesso del padre con cui ha avuto un rapporto difficile e complicato. Il cantante, infatti, è stato abbandonato dal padre anche se a Verissimo ci ha tenuto a precisare una cosa: “non mi sono mai sentito abbandonato o tradito fino ad oggi. Ho sempre avuto una famiglia numerosa, con tanti cugini, e non mi sono mai sentito solo. Ho avuto un’infanzia felice”. Il padre però si è rifatto vivo poco dopo la vittoria del cantante a Sanremo 2019: ” mi ha telefonato dopo la vittoria a Sanremo. Mi ha chiesto di vederci presto. Oggi abbiamo un mini rapporto, che in realtà si è creato già da qualche anno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA