MAHMOOD/ Dopo Sanremo, “Soldi” conquista anche Israele (Battiti Live)

Inarrestabile Mahmood. Il vincitore di Sanremo 2019 è pronto a conquistare anche il pubblico di Battiti Live con la sua “Soldi”, brano con cui ha vinto la kermesse canora italiana e conquistato il secondo posto all’Eurovision Song Contest. Un anno magico per il cantautore che in questi giorni si è esibito anche durante l’evento di Collisioni Festival raccontando come è cambiata la sua vita negli ultimi mesi. Intervistato sul palco allestito in piazza Verde di Collisioni, a Barolo, il cantante ha confessato come Sanremo sia stato fondamentale per la sua carriera artistica: “è stato decisivo, sia nel 2016 che nel 2019. Nell’ultima edizione ho vinto, nella prima a cui ho partecipato sono riuscito a firmare il mio primo contratto con una casa discografica”. Una vittoria inaspettata per Mahmood, che fino all’ultimo stentava a crederci: “ci speravo, ma non ci credevo. Quando salivo sul palco però, davo sempre il massimo per non avere rimpianti”.

Mahmood: “se fai quello che ti piace le cose vanno”

Il successo di “Soldi” è oramai internazionale. Il brano di Mahmood, dopo aver trionfato durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo, ha conquistato anche le classifiche europee e l’Eurovision Song Contest 2019. “Soldi”, infatti, è una hit anche in Israele dove per quattro settimane di seguito ha primeggiato nella classifica Galgalatz, radio dell’esercito israeliano. Un successo confermato anche dal quotidiano Haaretz che parlando di “Soldi” scrive: “La senti su ogni stazione radio, in ogni negozio di abbigliamento, ad ogni festa. È già il tormentone dell’estate”. Ospite di Radio Italia Live, Mahmood ha commentato così il successo di “Soldi”: “ha fatto un bel viaggio, mai mi immaginavo potesse essere il più streammato, arrivare all’estero e all’Eurovision a Tel Aviv. Dimostrazione che se fai quello che ti piace, le cose vanno”.

Mahmood: “dopo il successo con Soldi vedo casa giusto per cambiare la valigia”

La vittoria a Sanremo 2019 ha stravolto la vita di Mahmood. “Sono ancora nel vortice, forse a fine luglio mi fermerò e avrò tempo di pensare a cosa mi sta succedendo” ha raccontato il cantante durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Italia Live precisando che oramai torna a casa solo per cambiare la valigia. Al grido di “volevi solo soldi, soldi“, il cantante ha conquisto il mondo delle sette note superando anche i confini nazionali, ma dopo tutto questo tam tam mediatico e di concerti non nasconde di aver bisogno di una pausa. “Vedo casa giusto per cambiare la valigia. Se a settembre si ricomincia devo essere un po’ calmo” ha detto a Radio Italia Live annunciando a sorpresa anche un nuovo progetto per l’autunno 2019. “C’è qualcosa che bolle in pentola. Ma io non sono bravo con gli spoiler e ho imparato che è meglio non farli…” ha rivelato Mahmood. Una nuova collaborazione in arrivo oppure un nuovo brano?





