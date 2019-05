MAMMA SEBASTIAN CALTAGIRONE, FIGLIO ADOTTIVO PAMELA PRATI/ “Agiremo per vie legali”

La verità su Sebastian il “figlio adottivo” di Pamela Pati e Mark Caltagirone

Il caso Pamela Prati torna protagonista della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, il talk show di successo condotto da Barbara D’Urso il mercoledì in prima serata su Canale 5. Questa volta a parlare è la vera madre del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone, il bambino di 10 anni che nella messainscena era stato presentato come uno dei due figli presi in affido dalla showgirl del Bagaglino con il suo Mark Caltagirone. La vera madre ha scoperto tutta la verità guardando una delle puntate del programma della D’Urso e ha rivelato di essersi già mossa per vie legali contro chi ha sfruttato suo figlio. Ecco alcune estratti delle parole pronunciante dalla mamma di Sebastian Caltagirone a Live Non è La D’Urso.

La mamma di Sebastian Caltagirone a Live Non è la D’Urso: “Mi dissero che…”

“Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction”. Comincia così il racconto della mamma del finto Sebastian Caltagirone nel salotto di Live – Non è la D’Urso. La donna ha accettato l’invito di Barbara D’Urso per raccontare la vicenda e in particolare come è stata contattata da Pamela Prati & co. Inizialmente tutto era cominciato come una richiesta di lavoro: un provino per un ruolo all’interno di una fiction. “Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare” racconta la donna. Il figlio della donna nel copione doveva interpretare proprio Sebastian Caltagirone, un bambino di origini italo – spagnole che veniva dato in affido ad un imprenditore.

Mamma del finto Sebastian Caltagirone: “Agiremo per vie legali”

Il racconto della donna, madre del finto Sebastian Caltagirone, si preannuncia come l’ennesima bomba sul caso dell’anno. Pamela Prati che ha dichiarato di essere stata plagiata da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, in realtà viene accusata dalla donna che nel suo racconto fa proprio il nome della showgirl sarda. La donna a Barbara D’Urso ha raccontato: “gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me”. Poi la cosa degenera quando: “un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv” – racconta la donna, venuta a conoscenza che il bambino di 10 anni è stato portato a fare merenda proprio con la finta mamma affidataria Pamela Prati e Milena Miconi. La donna è sconvolta da quanto successo: “Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”. Come replicherà questa volta la Prati?



