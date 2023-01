Mandela foundation contro Harry e Meghan/ “Sfruttano l’immagine di Nelson”

Mandela Foundation contro Harry e Meghan

La nipote di Nelson Mandela, Ndileka, ha recentemente accusato il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan, di sfruttare l’immagine di suo nonno per la promozione della loro serie Netflix, secondo quanto riportato dal Times. Avrebbero utilizzato interviste, documenti e citazioni raccolte da Nelson durante la sua vita, senza però riconoscere alcun provente alla Nelson Mandela Foundation, proprietaria di quegli stessi documenti.

A finire al centro della questione tra la Ndileka contro Harry e Meghan è la serie Live to Lead, prodotta dalla casa di produzione Blackwell & Ruth con la Nelson Mandela Foundation e Archewell Productions, fondata dai Sussex. La serie è composta da una serie di episodi monotematici che esplorano la vita di alcuni illustri personaggi, tra i quali non compare neppure lo stesso Nelson Mandela. “Che rilevanza ha la vita del nonno con la sua?”, si chiede Ndileka, nipote di Nelson. “Non credo che né Harry né Meghan abbiano mai incontrato il nonno, ma stanno usando le sue citazioni nel documentario per attirare persone e fare milioni senza che la famiglia Mandela ne tragga beneficio”.

Cosa c’entrano Harry e Meghan con la Nelson Mandela Foundation

“So che la Nelson Mandela Foundation ha sostenuto l’iniziativa, ma la gente ha rubato le citazioni del nonno per anni e ha usato la sua eredità perché sa che il suo nome vende. Harry e Meghan non sono diversi da loro”, continua a spiegare Ndileka sul Times. Sostiene anche di ammirare i Sussex “per aver avuto la fiducia di staccarsi da un’istituzione così iconica come la famiglia reale“, ma troverebbe di contro “profondamente sconvolgente e noioso” lo sfruttamento del nome del suo antenato.

La questione di cui parla Ndileka, nipote di Nelson, affonda nell’uso di documentazione raccolta dalla Nelson Mandela Foundation nel corso degli anni. Tale documentazione, infatti, spiega ancora il Times, è stata raccolta negli anni in una serie di libri intitolati I Know This to be True, che di fatto raccolgono interviste fatte da Nelson stesso e dalla fondazione negli anni dopo la sua morte. Harry e Meghan di fatto, in accordo con la fondazione Nelson Mandela, avrebbero preso quelle interviste, sponsorizzando una serie che, secondo Ndileka, non hanno neanche prodotto direttamente. Tutto questo, inoltre, senza che nessun guadagno sia riconosciuto alla fondazione, oppure agli eredi di Nelson.











