Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Marco Alloisio e Gabriella Golia, un amore suggellato anche dalla nascita di un figlio di nome Tommaso. Un grande amore quello nato tra la storica signorina buonasera ed annunciatrice televisiva, volto noto di Italia 1, e il chirurgo riconosciuto per il suo valore umano e professionale a livello internazionale. La coppia è sposata da tantissimi anni e nonostante il lavoro e i mille impegni, i due hanno saputo nel corso del tempo mantenere sempre vivo e solido il loro amore tenendosi ben lontani dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. Un esempio di coppia serena e felice che ogni tanto condivide anche attimi del loro privato sui social. Ma chi è Marco Alloisio, il marito di Gabriella Golia?

Classe 1952, Marco è nato a Milano e dopo aver conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano ha iniziato a specializzarsi in oncologia e chirurgia toracico-polmonare. Anche il figlio Tommaso ha seguito le sue orme, visto che si è laureato Hospitality Management a Losanna per la gioia dei genitori.

Marco Alloisio e Gabriella Golia: una gran bella storia d’amore

Marco Alloisio non è solo il marito di Gabriella Golia, ma è anche un chirurgo di fama internazionale con una carriera davvero prestigiosissima. Basti pensare che per il suo valore umano e professionale ha vinto anche l’Ambrogino d’Oro, onorificenze conferite dal comune di Milano, per il suo impegno costante nella lotta contro i tumori. Il marito di Gabriella Golia ricopre la posizione di chirurgo toracico presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e responsabile di Chirurgia Toracica all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Non solo, Alloisio è anche presidente della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e proprio il chirurgo ha sottolineato come l’adozione di uno stile di vita sano sia importantissimo nella prevenzione e nella sconfitta del cancro.