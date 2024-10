Vent’anni come ‘signorina buonasera’; un ruolo che potrebbe sembrare marginale ma che in realtà ha permesso a Gabriella Golia di entrare nel cuore degli italiani. Lo testimonia non solo tale ruolo su Italia 1 ricoperto dal 1982 al 2022, ma anche le molteplici parentesi alla conduzione di diversi programmi proprio nel medesimo arco temporale. Ma al di là della carriera, che poi si è spostata lontano dalla luce dei riflettori, cosa sappiamo sulla vita privata di Gabriella Golia e soprattutto, chi è suo marito Marco Alloisio?

Matrimonio a prima vista Italia 2024, 6a puntata/ Diretta: cala il gelo tra Pietro e Chiara

Anche quando era ancora protagonista nel panorama televisivo, l’ex annunciatrice tv è sempre stata molto attenta alla privacy e riservata sui temi che riguardano la sua vita privata. Per capire chi è Marco Alloisio – marito di Gabriella Golia – possiamo dunque partire dalla sua professione e dalle caratteristiche anagrafiche. Originario di Milano e classe 1952, è un noto medico specializzato in chirurgia per diverse branche.

Antonio Lobuono, Sofia Tarantino, Viola Scalzo e Cristina Fiorita/ Possibili finalisti Io Canto Generation?

Gabriella Golia: dal marito Marco Alloisio al rapporto con il figlio Tommaso: “Rimpiango quando era piccolo…”

La qualifica e professionalità di Marco Alloisio – marito di Gabriella Golia – è testimoniata dall’Ambrogio D’Oro ricevuto nel 2019 per il suo impegno offerto per la Fondazione Umberto Veronesi. Come riporta True News, è stato lui stesso in un’intervista a confermare il grande orgoglio per l’onorificenza ricevuta: “E’ pura emozione per un milanese come me, nato e cresciuto a MIlano; città meravigliosa e ricca di opportunità in tutti i campo”.

Nel merito del rapporto tra Gabriella Golia e suo marito Marco Alloisio sono invece minori le informazioni reperibili. Sappiamo che il primo incontro risale ai primi anni ‘90 con il matrimonio celebrato invece diversi anni dopo, precisamente nel 2003. Nel 1997 è invece nato il primo e unico figlio, Tommaso. “Sono una mamma affettuosa anche adesso che ha 25 anni” – raccontava nel 2023 a Repubblica – “Mio figlio Tommaso è adulto, indipendente; ma rimpiango quando era piccolo”. Tra l’altro, intervistata da Diva e Donna, Gabriella Golia spiegò come la nascita di suo figlio coincise proprio con il suo addio alla tv per dare quanto più amore possibile al figlio Tommaso: “…Lasciai la tv per fare la mamma”.

Marta Viola, chi è la vincitrice di Io canto Generation/ "E' stata un’avventura incredibile"