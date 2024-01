Marco Maddaloni pronto a lasciare il Grande Fratello 2024?/ Frasi non lasciano dubbi: “Resto 10 giorni”

Marco Maddaloni pronto ad abbandonare il Grande Fratello 2024? “Il 31 gennaio mi scade il contratto”

I tanti mesi di permanenza al Grande Fratello 2024 iniziano a farsi sentire ed anche i concorrenti entrati in corsa iniziano a dare segni di stanchezza. È il caso di Marco Maddaloni nella Casa da circa che nelle scorse ore parlando con Paolo Masella ha lasciato intendere tutta la sua intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza e tornarsene a casa dalla sua famiglia ed al suo lavoro. Lo judoka, infatti, veterano dei reality in quest’ultimi giorni appare stanco e poco motivato, dunque che abbia preso la decisione di dire addio al Grande Fratello 2024?

Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni: “Mi sono ricreduta su Greta”/ “Gelosa di Perla? Mi fa piacere…"

Nel dettaglio, c’è un video che circola sul web che non lascia spazio a dubbi. Marco Maddaloni parla con Paolo Masella, il quale gli fa notare che non gli piacciono alcuni suoi atteggiamenti. Lo judoka prima risponde sibillino: “Fratello abituati perché questi altri 10 giorni qua dentro me li faccio così” A questo punto il giovane macellaio chiede sorpreso perché proprio 10 giorni, e Maddaloni risponde in maniera chiara: “Beh, il 31 scade il contratto.” Insomma, la scadenza del contratto si avvicina e Marco Maddaloni vuole abbandonare il Grande Fratello 2024, cambierà idea?

Sergio D'Ottavi: "Oggi due persone dovranno abbandonare la Casa"/ Lo scherzo a Marco Maddaloni: il video

Grande Fratello 2024, rottura tra Marco Maddaloni e Rosy Chin per uno scherzo?

All’interno della Casa del Grande Fratello 2024 Marco Maddaloni dopo il suo ingresso si è subito integrato con tutti. Un’amicizia particolare sembrava fosse nata tra Rosy Chin. I due con il tempo sono diventati sempre più complici tanto da far supporre che forse c’era qualcosa in più di una semplice amicizia. Anche se entrambi sono sposati. Nelle scorse ore però, a causa di uno scherzo finito male Marco Maddaloni e Rosy Chin hanno litigato.

La rottura tra Marco Maddaloni e Rosy Chin è nata dopo che lo judoka ha fatto la linea della vita. Tornato dagli altri stanco e provato ha cercato un momento di solitudine nella casa e si è isolato. A quel punto, uno scherzo degli altri gieffini, ha fatto infuriare Marco Maddaloni che si è dispiaciuto soprattutto per l’atteggiamento dell’amica Rosy Chin. Maddaloni si è sfogato con Fiordaliso: “In tre giorni tre scherzi uno più scemo dell’altro. Ma perché? Mi riferisco a Rosy Chin. Non doveva farmi quello scherzo perché io stavo male ed avevo fatto “la linea della vita”. E poi ha aggiunto: “Le ho detto che avremmo parlato il giorno dopo. Io davvero le ho parlato come se fosse una sorella, perché le voglio bene. Il tempo di andare in bagno e tornare in camera, mi avevano alzato il letto al contrario. Senza le lenzuola.”

Grande Fratello 2023, Marco Maddaloni attacca Giuseppe Garibaldi: "E' un burattinaio"/ Un video lo incastra













© RIPRODUZIONE RISERVATA