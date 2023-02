VIDEO CLIP UFFICIALE “DUE VITE” MARCO MENGONI/ Canzone vincitrice Sanremo 2023: inno alla vita

Marco Mengoni è il vincitore di Sanremo 2023: ecco il video clip ufficiale di “Due vite”

Si è conclusa con un trionfo l’avventura di Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 con la canzone “Due vite” (guarda il video clip ufficiale qui sotto), vincitrice della 73ma edizione della kermesse canora più celebre del Belpaese. Dato per favorito dai bookmakers sin dal primo giorno di gara, Mengoni non ha tradito le attese e ha superato nettamente gli avversari anche al televoto finale, conquistandosi il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, in programma a Liverpool, in Inghilterra.

Una canzone, quella dell’artista, che è arrivata subito al pubblico, complice anche il profondo messaggio contenuto nel testo e, naturalmente, il talento vocale di colui che vantava già un Festival di Sanremo vinto nel 2013 con “L’essenziale”.

Peraltro, “Due vite” di Marco Mengoni è stata insignita anche del Premio Bigazzi per la Migliore Composizione Musicale del Festival di Sanremo 2023, riconoscimento che mancava al suo personale palmarès e che accresce ulteriormente il valore di questo singolo. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Marco Mengoni: il video clip ufficiale di “Due vite”, boom di visualizzazioni in un solo giorno

Il video clip ufficiale di “Due vite”, brano portato sul palco del Festival di Sanremo 2023 da Marco Mengoni, è stato caricato su YouTube mercoledì 8 febbraio e in un solo giorno conta più di un milione e mezzo di visualizzazioni! Quello di Mengoni è uno dei video musicali delle canzoni di Sanremo 2023 con più visualizzazioni e il motivo sicuramente non risiede tanto nell’estetica o nelle immagini offerte dal videoclip, che apparentemente potrebbe quasi risultare “spoglio“, privo di effetti speciali o particolari strutture, quanto nella “potenza” vocale del cantautore e nel profondo significato del brano, che è un inno alla vita, un grido alla libertà e alla scelta di vivere felici, senza rimpianti e godendo di ogni momento (bello o brutto che sia).

Il brano è un’invito all’onestà, ci invita a pensare a chi o cosa effettivamente vorremmo essere e ad accettare gli errori come momenti di crescita. Mengoni e le sue “Due vite” hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori e hanno offerto loro un panorama molto suggestivo all’interno del video musicale: le dune di Piscinas.

Il video clip ufficiale di “Due vite”: paesaggio fantastico ma che cela un significato profondo

Marco Mengoni e il regista Roberto Ortu hanno portato il brano “Due vite” nel deserto, lo scenario suggestivo del video musicale fa prevalere indubbiamente lo sguardo determinato ed espressivo del cantautore e lo mette in risalto in mezzo ad uno spazio totalmente vuoto che in principio viene “catturato” in bianco e nero e poi a colori.

L’intento del cantante e del regista era probabilmente quello di porre l’attenzione, oltre che sulle parole del brano, sulla figura dell’essere umano e sul suo percorso di vita, che viene espresso probabilmente nelle impronte lasciate dal cantautore sulla sabbia mentre cammina. Il dettaglio delle impronte inquadrate nitidamente dal regista e che si posizionano dietro il cantante rappresenta probabilmente un simbolo onirico che rimanda al passato, che sta dietro ogni uomo e che ognuno di noi probabilmente dovrebbe lasciare andare, dopo aver appreso qualcosa da esso. Sulla scelta del suggestivo paesaggio non sembrano esserci dubbi, oltre ad essere stata una scelta strategica, dettata dal fatto che i brani dei cantanti di Sanremo non devono in alcun modo essere ascoltati da qualcuno prima del Festival, anche l’inizio del brano “Due vite” rimanda proprio a quel paesaggio.

Video clip ufficiale “Due vite” canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023













