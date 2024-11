La convivenza al Grande Fratello 2024, in linea con ciò che accade da sempre nella Casa più spiata d’Italia, è spesso e volentieri terreno fertile per la nascita di teneri amori. Purtroppo, non sempre si può raccontare anche un lieto fine e pare che tale scenario possa riguardare due concorrenti in particolare Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tra i due, già da qualche settimana, è evidente l’intesa; al contempo però, qualcosa negli ultimi giorni potrebbe essere cambiato.

“Sono contenta che stia facendo questa esperienza in Spagna, certo, mi può mancare nel quotidiano; caricata di angoscia, stavo proprio male. Però, qui dentro non è il mio unico punto di riferimento…”. Queste le parole di Mariavittoria Minghetti nei giorni successivi alla partenza di Tommaso Franchi per il Grande Fratello in Spagna; una breve esperienza che ha portato la concorrente del Grande Fratello 2024 ha fare una valutazione generale sul rapporto con il coinquilino. “Sto capendo determinate cose anche di me, perchè ti avvicini, perchè non ti avvicini… Vengono a galla una serie di cose”.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, amore quasi ‘utopico’: “Caratteri opposti…”

Ma quindi, quale destino per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024? Le parole sono alquanto criptiche e lasciano aperti diversi scenari in vista del futuro. Sicuramente la sua opinione sarà presto scombussolata da quanto raccontato dal concorrente nel corso della sua esperienza spagnola, a colloquio con Maica Benedicto. “Se stiamo insieme? No, siamo molto diversi; lei ha 31 anni, io 24, questo è un problema, caratterialmente siamo opposti. Però scherziamo molto, a lei le piaccio un po’, anche a me piace però non è possibile… Non mi manca lei, mi mancano tutti i compagni del Grande Fratello”.

Insomma, se dall’Italia Mariavittoria Minghetti sembra lasciare aperta la porta dell’amore nei confronti di Tommaso Franchi, quest’ultimo dalla Spagna sembra poco propenso a portare il rapporto ad uno step successivo rispetto all’amicizia. Chissà cosa ne penserà la ragazza quando, probabilmente questa sera al Grande Fratello 2024, verrà messa a conoscenza del parere del coinquilino.