Mario Balotelli furioso dopo cori razzisti/ Video, palla in curva ed esce dal campo

Mario Balotelli di nuovo vittima di cori razzisti. L’attaccante del Brescia era pronto sulla bandiera a calciare un corner quando è stato sommerso dai “buu” e cori da parte dei tifosi dell’Hellas Verona. Cori, è bene ribadirlo, che nulla hanno a che fare con lo sport né con la civiltà. L’arbitro non si è reso subito conto di ciò che stava accadendo, ma Mario Balotelli sì, infatti visibilmente scosso ha tirato un calcio alla palla spedendola in curva. Il gesto ha innescato altri fischi dei tifosi del Verona, ma l’attaccante già non li sentiva più. Ha subito lasciato il campo, dirigendosi verso gli spogliatoi. L’arbitro ha interrotto il gioco, mentre i compagni di squadra di Balotelli lo raggiungevano all’altezza della porta avversaria per provare a convincerlo a restare in campo. «Si è fermato, ha preso la palla e l’ha buttata via. Credo che voglia abbandonare il campo», dice in diretta il telecronista di Sky.

MARIO BALOTELLI FURIOSO DOPO CORI RAZZISTI: ESCE DAL CAMPO

Al gesto deplorevole di alcuni tifosi dell’Hellas Verona hanno risposto anche i giocatori della stessa squadra veneta, che hanno raggiunto Mario Balotelli, lo hanno circondato per parlargli e convincerlo a restare in campo. Qualcuno lo ha anche abbracciato per tranquillizzarlo. Nel frattempo il direttore di gara Mariani ha raggiunto il quarto uomo per invitarlo a far diffondere nello stadio l’avvertimento riguardo il rischio della sospensione della partita (come avvenuto in Roma Napoli). L’annuncio dello speaker si è fatto attendere, ma poi è stato diffuso nello stadio con i giocatori fermi in campo. Quando però lo speaker ha cominciato a parlare, i tifosi dell’Hellas Verona hanno coperto il messaggio con i loro fischi. A conferma del fatto che abbiamo a che fare con provvedimenti troppo blandi per un problema grave come quello del razzismo. La partita è ripresa, ma questa battaglia di civiltà invece è solo all’inizio.

Mario Balotelli kicks ball into crowd and walks off pitch following racist chanting from Hellas Verona fans. Game was temporarily suspended and announcement over tannoy system before game, with Balotelli, restarted. #VeronaBrescia #NoToRacism pic.twitter.com/4XNMb6u7zH — Colin Millar (@Millar_Colin) November 3, 2019





