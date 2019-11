Marracash/ “Ho ritrovato la mia autostima. Elodie? Successo per caso” (X Factor)

Marracash è l’ospite musicale del nuovo Live di X Factor 13, il talun show di successo di Sky Uno. Il rapper presenterà dal vivo il nuovissimo album “Persone” in cui ha deciso di raccontare alcuni momenti difficili della sua vita. Un disco maturo ed importante in cui il rapper si è messo a nudo trattando tematiche sociali, ma anche temi personali e privati. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Marracash ha raccontato di alcuni problemi mentali di cui ha sofferto in passato 444che lo avevano portato ad isolarsi dal mondo. Per fortuna il rapper è riuscito a sconfiggere i suoi mostri grazie all’aiuto di uno psicoterapeuta e non ultimo della musica. “Nessuno parla del fatto che gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione riguardino moltissime persone e non solo nel mondo dello spettacolo” – ha detto il rapper, che ha sottolineato come questi problemi siano presenti in tantissimi giovani di oggi.

Marracash: “Si impenna la percentuale di matti pericolosi”

Il rapper durante l’intervista ha sottolineato: “ci sono un sacco di ragazzi che sono sbandati e spaventati da quello che sta succedendo perché non riescono a capire”. Proprio per questo motivo Marracash ha deciso di raccontare cosa ha vissuto in passato visto che questa tipologia di problemi sono considerati ancora oggi dei tabù nonostante il numero di malati sia in crescita. “Si impenna la percentuale di matti pericolosi. Sono percentuali e numeri preoccupanti che sono causati da diversi fattori come lo sfaldamento delle famiglie, degli affetti e non c’è molto in cui credere oggi” ha detto il rapper che ha poi proseguito confessando cosa ha contribuito a farlo cadere in questo vortice: “viviamo in un mondo pieno di fake news dalla politica ai social, dove ci mostriamo per quello che non siamo. Nel mio caso personale ci sono state tantissime cose che mi hanno portato alla malattia, compreso un rapporto con una mia ex che non era affatto sano. Quindi la mia missione è diventata scrivere di tutto questo”.

Marracash: la rinascita e l’amore per Elodie

Dopo i problemi però Marracash è rinato. “E’ stupefacente come la vita sia cambiata all’improvviso” ha detto il cantante, che si è soffermato dicendo: “se penso che non avevo più stimoli, non volevo uscire, vedevo che uccidevo le giornate senza energia addosso. Mi sono riappropriato delle cose che avevo accantonato per far piacere agli altri”. In questa sua rinascita personale ha contribuito la musica, ma anche la voglia di viaggiare e scoprire il mondo: “ho viaggiato tanto dal Giappone all’India. In Giappone ho riscoperto i manga, che amavo moltissimo da ragazzino. Li avevo abbandonati perché mi vergognavo e per la paura di essere giudicato. Ma il senso è che ho ritrovato per strada la mia autostima e la fiducia in me stesso”. Oggi il rapper è felice: ha un nuovo disco in uscita e si gode l’amore con Elodie Di Patrizi, l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Un incontro nato per caso come raccontato dal rapper: “è successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto, lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista”.



