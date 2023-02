Martina Nasoni contro Oriana:”Mi ha tagliato”/ Video scatena sospetti: “Non è vero”

Martina Nasoni accusa Oriana Marzoli di averla ferita con una bottiglia: “Mi ha tagliato”

La presenza di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha movimentato parecchio le dinamiche del reality e, nelle ultime ore, un episodio è finito al centro dell’attenzione, complice il racconto della giovane ad altri concorrenti del programma in merito a un particolare fatto che coinvolgerebbe Oriana Marzoli. Tutto è accaduto durante i festeggiamenti per il Carnevale tra le mura della Casa più spiata d’Italia, dove a un certo punto quest’ultima ha raggiunto Martina Nasoni per farsi consegnare una bottiglia di vino.

Nel filmato che circola online da alcune ore, si vede Martina Nasoni dare la bottiglia a Oriana Marzoli dopo un piccolo tentennamento, poi la serata al Grande Fratello Vip sembra procedere senza problemi. Ma poco più tardi, chiacchierando con Sarah Altobello, Martina Nasoni ha affermato di aver riportato una ferita, un taglio a una mano, quando Oriana Marzoli a suo dire le avrebbe “strappato” la bottiglia dalle mani: “Mi ha tagliato pure tagliato qua“. Il video ha ripreso la scena, ma una parte del pubblico avanza sospetti sul resoconto di Martina Nasoni: sono in tanti a ritenere che non stia dicendo la verità su quanto successo durante la festa in maschera tra le mura del GF Vip e le scintille di tensione tra le due non sembrano affatto finite…

Come sono andate le cose tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli secondo il pubblico del Grande Fratello Vip

L’accusa di Martina Nasoni a Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip ha scatenato diverse reazioni sui social, e in queste ore il video della scena in arrivo dalla Casa più spiata d’Italia sta facendo molto discutere. Martina Nasoni sostiene di aver riportato un taglio ad una mano quando Oriana Marzoli le avrebbe “strappato” una bottiglia di vino, ma le sequenze registrate nella Casa, secondo una parte del pubblico, restituirebbero ben altra ricostruzione.

Come sono andate realmente le cose? Stando alle immagini che circolano in Rete, i telespettatori avrebbero osservato un particolare frammento dell’episodio in questione sottolineando che Martina Nasoni si sarebbe “ferita intenzionalmente” per poi addossare le colpe alla “rivale” e scatenare così i coinquilini contro di lei. Nel video, infatti, alcuni hanno notato che Oriana Marzoli non avrebbe “strappato” la bottiglia di vino dalle mani di Martina Nasoni, ma che quest’ultima si sarebbe tagliata successivamente con un cavatappi. Addirittura c’è chi nota un dettaglio che smentirebbe definitivamente il racconto della ragazza, come scrive uno spettatore del Grande Fratello Vip su Twitter: “Martina Nasoni indica il taglio sulla mano destra, ma manteneva il collo della bottiglia con la sinistra“. Il “giallo” è ancora aperto…

