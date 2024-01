Massimiliano Varrese come ha reagito eliminazione di Monia La Ferrera Grande Fratello 2024?/ “Realtà fuori”

Monia La Ferrera eliminata al Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese: “Nostra realtà è fuori”

L’eliminata della puntata di ieri sera del Grande Fratello 2024 è stata Monia La Ferrera, com’era prevedibile visti i sondaggi la modella è stata la meno votata dal pubblico ed ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia, come ha reagito all’eliminazione di Monia La Ferrera Massimiliano Varrese? Dopo la lettura del verdetto da parte di Alfonso Signorini l’attore e ballerino ha confessato di aver tutte le intenzioni di continuare a vedere Monia fuori dal reality.

Nel dettaglio, infatti, quando Monia La Ferrera è stata eliminata dal Grande Fratello 2024, Massimiliano Varrese ha ammesso: “Abbiamo vissuto qualcosa di stupendo. La nostra realtà la vivremo fuori dalla Casa”. Sta nascendo qualcosa tra i due? L’attore e la modella circa una decina di anni fa hanno avuto una breve relazione poi naufragata. Nella Casa del reality di Canale 5 piano piano si sono riavvicinati e sembrava che tra i potesse nascere qualcosa, ci sarà un ritorno di fiamma?

Monia La Ferrera sul presunto fidanzato Giovanni chiarisce: “È solo un amico”

Il tira e molla tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera dura da mesi con alti e besi. Nei giorni scorsi, però, ha rompere l’equilibrio tra i due si è intromesso Giovanni, il presunto fidanzato di Monia La Ferrera. A parlarne è stata la diretta interessata: “Massimiliano sa benissimo che frequentavo una persona prima di entrare qui. Giovanni è una persona che conosco da anni, a cui voglio bene. E a cui continuerò a voler bene. È una persona che fa parte della mia vita, che ha fatto parte della mia vita. È un grande amico, un grande compagno, un grande confidente. Abbiamo avuto una relazione che è durata un paio di mesi. Non ci siamo lasciati perché non siamo mai stati insieme realmente. Ci sentivamo prima di entrare.”

Massimiliano Varrese, dopo un iniziale gelosia, ha ammesso di essere sempre stato sempre a conoscenza dell’esistenza di Giovanni e di non aver mai messo in dubbio la buona fede di Monia La Ferrera perché sa benissimo che è una persona che mette la sincerità nei suoi rapporti. Si fida ciecamente della donna ed è sicuro che la loro amicizia durerà anche fuori, magari evolvendosi anche in altro.











