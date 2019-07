Massimo Colantoni e Ilaria Teolis/ Dopo i gemiti, il perdono? (Temptation Island)

Ma vogliamo parlare di quello che succederà questa sera a Massimo Colantoni e Ilaria Teolis nella penultima puntata di Temptation Island 2019? Il viaggio nei sentimenti continuerà domani con lo speciale un mese dopo, ma sarà questa sera, proprio nei primi minuti, che scopriremo come andrà a finire la relazione tra i due protagonisti. In molti sono convinti che la giovane lascerà Massimo dopo avergli fatto vedere come si è comportato nel villaggio mentre altri sono convinti che sarà lei a perdonare l’ennesimo tradimento decidendo, alla fine, di uscire con lui. In realtà la situazione è ancora in bilico ed è difficile capire come andrà a finire perché entrambi hanno sbagliato ed entrambi hanno pianto l’uno per l’altro. Il promo della puntata di questa sera di Temptation Island mostra lo scontro tra i due con Ilaria pronta a pregare Massimo di non prenderla ancora in giro, forse verrà a galla la verità su quanto è successo durante il week end da sogno?

MASSIMO E LA SINGLE ELENA SONO ANDATI OLTRE?

Proprio questo è stato il tema della settimana tra i fan di Temptation Island 2019. Cosa è successo tra Massimo e la single Elena? A differenza di quanto ha fatto Ilaria, il suo fidanzato ha preparato la valigia per partire con Elena per il week end che tutti hanno avuto a disposizione con i single. In particolare, Massimo è partito con la sexy Elena ed è proprio durante la serata o, meglio, la nottata che è successo quello che tutti si aspettavano ovvero che Massimo ha lasciato la sua stanza per raggiungere quella della single e che poi i due si sono fermati in quella che sembrava essere una terrazza comune forse ignorando il fatto che su di loro era piazzata una bella telecamera. Fin qui niente di stano se non fosse che i due sono stati insieme tra gemiti, abbracci e baci mentre Ilaria ha avuto modo di vedere tutto con un video arrivato nel pinnettu per lei. Davvero la fidanzata non si è accorta del tradimento di Massimo? Davvero non ha capito che quelli che ha sentito sembravano gemiti e non c’era bisogno di vedere le immagini chiare?

ILARIA SCARICA JAVIER E MANDA IN CRISI I FAN DI TEMPTATION ISLAND

Dal canto suo, Ilaria Teolis è finita sotto accusa e non solo perché in molti credono che alla fine perdonerà il suo Massimo Colantoni ma soprattutto per quello che ha avuto il coraggio di fare ad un ragazzo come Javier. I due sono stati molto vicini in queste settimane tanto che lui l’ha portata a conoscere suo padre e suo fratello con la promessa che si sarebbero rivisti fuori. A quanto pare, però, la fidanzata non era ancora pronta ad andare oltre e così ha deciso di comunicargli, tra le lacrime, che non avrebbe approfittato del week end per uscire dal villaggio con lui e che prima avrebbe voluto chiarire le cose con Massimo. Inutile dire che il single non l’ha presa molto bene e alla fine ha deciso di andare via. Cosa succederà una volta che il programma sarà finito? Ilaria ha promesso che lo cercherà fuori, il resto è difficile dirlo.



