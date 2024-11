Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 E poi: qualche coppia rischia di saltare?

Arriva il momento del gran finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, con la verità pronta a venire a galla su tutti i matrimoni celebrati: dopo qualche mese dalla puntata finale del programma sarà cambiato qualcosa per i protagonisti?

La sensazione per i telespettatori che si sono riversati su X è che qualche equilibrio possa essere stravolto nella puntata finale di Matrimonio a Prima vista Italia 2024, anche se non c’è una coppia più indiziata di altre, la sensazione è che comunque potrebbero esserci dei colpi di scena (Agg. di Vincenzo Pennisi).

Anche Matrimonio a Prima Vista Italia 2024 sta per arrivare alla sua conclusione e lo farà nella prossima settimana su Real Time con la puntata ‘E poi…’ in cui scopriremo quali coppie sono rimaste insieme mesi dopo la fine del programma e quali, invece, si sono dette addio. La tredicesima edizione si è concentrata sulle tre coppie composte da Asia Marchesi e Anthony Giavarini, Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi, e Pietro De Luca e Chiara Maderna. Tutte e tre, alla fine della puntata di questa sera, 6 novembre, annunceranno agli esperti di Matrimonio a prima vista di voler continuare il loro percorso da marito e moglie. A distanza di qualche mese, la loro scelta sarà cambiata?

Partiamo da Asia Marchesi e Anthony Giavarini, che pur non dichiarandosi ancora innamorati l’uno dell’altra hanno ammesso di provare dei sentimenti forti al punto tale da voler rimanere insieme. Le anticipazioni ci svelano che, a quattro mesi dalla fine del programma, la coppia sta ancora insieme. I due non solo sono felicissimi di stare insieme, ma pare che abbiano già parlato di mettere su famiglia “tra due estati”. Insomma, il loro idillio continua a gonfie vele.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, cos’è successo tra Erik e Valentina e Pietro e Chiara

Anche Erik Ilardo e Valentina Pangallozzi hanno lasciato Matrimonio a prima vista Italia 2024 dicendosi desiderosi di continuare a conoscersi. Scopriremo però oggi che fuori è nata una crisi per la coppia, dovuta non solo ad incompatibilità caratteriali, ma anche alla distanza geografica tra i due. Hanno perciò deciso di trascorrere qualche tempo separati che è servito loro a capire quanto fosse forte il sentimento per l’altro. Ad oggi Erik e Valentina stanno ancora insieme.

Concludiamo con la coppia composta da Pietro De Luca e Chiara Maderna che è quella che ha vissuto più turbolenze nel corso di Matrimonio a prima vista 2024. Nonostante ciò, i due hanno deciso di continuare a conoscersi fuori ma, a quanto pare, non ha funzionato. I due si sono lasciati definitivamente e, stando alle anticipazioni, scopriamo che Chiara starebbe già frequentando un’altra persona.