Maturità 2022, quando iniziano gli orali/ Date e quanti candidati per ogni giorno

ORALI MATURITÀ 2022 QUANDO INIZIANO? LE DATE FISSATE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Quando iniziano gli esami orali della Maturità 2022? Gli studenti, dopo avere portato a termine le prove scritte, se lo stanno domandando. Le date sono fissate dal Ministero dell’Istruzione, anche se possono esserci delle variazioni da istituto a istituto e soprattutto da classe a classe. Una stessa Commissione esterna, infatti, esamina due classi. L’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e l’ordine di convocazione dei candidati in base alle lettere alfabetiche sono state in tal senso decisi durante la riunione plenaria del 20 giugno.

Maturità 2022, come prepararsi agli orali/ Guida colloquio: cosa ripassare, consigli

Le norme, ad ogni modo, prevedono che si cominci con gli orali della maturità il lunedì successivo allo svolgimento della seconda prova, ovvero il 27 giugno 2022. Le commissioni sentiranno circa cinque candidati al giorno e si finirà entro le prime due settimane di luglio. In totale i candidati impegnati negli orali della Maturità 2022 in tutta Italia saranno circa 500 mila. L’ansia è tanta, dato che con il colloquio orale si conclude definitivamente il percorso nelle scuole superiori. Davanti alla Commissione, gli studenti potranno giocarsi le loro ultime carte con la speranza di fare diventare il più alto possibile il voto.

Auguri buoni esami di maturità/ Le frasi: "Goditi questo primo grande traguardo..."

MATURITÀ 2022: DIRETTA PRIMA PROVA – TRACCE SVOLTE: TIPOLOGIA A – TIPOLOGIA B – TIPOLOGIA C

MATURITÀ 2022, GLI ORALI INIZIANO IL 27 GIUGNO: IN COSA CONSISTONO

Gli orali della Maturità 2022 iniziano dunque lunedì 27 giugno 2022 in tutte le scuole superiori d’Italia. I candidati intendono arrivare preparati al colloquio ed è per questo che stanno cercando di scoprire come sostenere quest’ultimo step prima del diploma. Da quest’anno è stato eliminato il sistema delle buste, che era stato introdotto durante la pandemia di Covid-19. Gli studenti saranno interrogati sul programma del quinto anno in base ad una lista di argomenti stabiliti anticipatamente dalla commissione, su cui sarà importante fare dei collegamenti multidisciplinari.

Maturità 2022, calendario date Esami di Stato/ Prove, orale e voto: tutte le novità

Il colloquio si divide per cui sostanzialmente in quattro parti: l’analisi dei materiali preparati dalla Commissione d’esame e proposti dal Presidente; l’esposizione mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale delle esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasverali e per l’orientamento (come l’alternanza scuola lavoro); la verifica delle competenze e conoscenze nell’ambito delle attività svolte all’interno del progetto Cittadinanza e Costituzione; la correzione degli scritti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA