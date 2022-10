Mauro Icardi vola felice in Argentina/ Tentativo di riconquista della sua Wanda Nara?

Mauro Icardi e il gesto estremo: dopo la separazione da Wanda Nara prende un aereo e vola in Argentina…

La soap tutta Argentina continua il suo corso… Mauro Icardi sembra infatti essere proprio disposto a tutto nel tentativo di riconquistare la sua bella moglie, Wanda Nara, anche a compiere un “gesto estremo” e a mettere da parte, per lei, la sua carriera professionale. Sembrerebbe infatti che, proprio come nei film romantici, il bel calciatore abbia abbandonato baracche e burattini e sia, in fretta e furia, salito su un aereo. La destinazione? Ovviamente l’Argentina…

Wanda Nara e Mauro Icardi, spunta la chat della lite/ "Vuoi gestire la mia vita anche da separati?"

La storia tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembrava essere giunta al capolinea solo poche settimane fa, ad annunciarlo era stata proprio la donna con una storia Instagram dove avvisava della separazione e scriveva: “Non voglio dare alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli”. L’ex calciatore del Paris Saint-Germain però non si è mai arreso e ha tentato, più volte, di riconquistarla: non si è fatto infatti mancare numerose dediche romantiche sui social, pubblicando numerose foto dove sono ritratti insieme. Tutti tentativi vani, privi di successo alcuno, che hanno portato Icardi, ieri, al gesto estremo….

Wanda Nara e Mauro Icardi si separano/ Lei su Instagram: "Meglio saperlo da me"

Mauro Icardi, per riconquistare Wanda Nara mette da parte la sua carriera calcistica…

Il sospetto che stesse per accadere qualcosa c’era tutto… Era apparso molto strano infatti che Mauro Icardi, venerdì 30 settembre, mancasse al match giocato dalla sua squadra turca, il Galatasaray. Fatto molto strano se si considera che l’atleta non si era fatto mancare neppure una sola partita! Ecco allora spiegato il motivo della sua assenza: doveva prendere un aereo per l’Argentina per riconquistare la moglie, Wanda Nara, mostrandosi così pronto a tutto: anche a mettere da parte la sua carriera calcistica!

Icardi e Wanda Nara nei guai/ Rogo di mobili nella villa di Como: vip denunciati

È nelle sue storie Instagram che Mauro Icardi informa della sua partenza. Si mostra in aereo, intendo a raggiungere l’Argentina dove Wanda Nara si trova. Sembra proprio essere l’ennesimo tentativo di riconquistare la moglie e mamma dei suoi figli. Nella foto infatti, l’ex giocatore dell’Inter, aggiunge anche una didascalia: “Volviendo, Feliz (Volando, felice)”. Quale sarà la reazione di Wanda a questo ennesimo tentativo di riconquista? Lo perdonerà, si arrabbierà oppure, magari, lo ha già perdonato? Del resto non sarebbe la prima volta per Wanda che, negli anni, è passata sopra a molte cose, persino al tradimento con l’attrice Eugenia La China Suarez. Non resta che attendere e vedere ciò che succederà…













© RIPRODUZIONE RISERVATA