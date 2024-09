Nell’ultimo periodo – almeno da partire da metà luglio a questa parte – le pagine di cronaca rosa si sono concentrate sulla (ormai ex) coppia composta da Wanda Nara e Mauro Icardi che dopo aver annunciato più o meno ufficialmente la separazione si è prodigata in alcuni piccoli scontri che hanno lasciato ben poche speranze di una possibile riconciliazione nei fan: tutto – almeno – fino ad oggi quando una storia pubblicata dalla modella avrebbe riacceso una (forse flebile) fiammella.

Wanda Nara e Mauro Icardi separazione, è scontro: lei tira dritto, lui 'si vendica'/ "Carte bloccate"

Quello che sappiamo ufficialmente – infatti – è che in questo momento Wada Nara si trova in Sudamerica per condurre la versione locale del programma Bake Off, mentre il calciatore ingaggiato dal Galatasaray si trovava in Turchia per gli allenamenti: approfittando di una pausa in attesa della riapertura dei campionati, Icardi – secondo quanto riferisce il sito Gossipeame – avrebbe preso il primo volo per raggiungere l’ex moglie facendosi immortalare dai sempre pronti paparazzi assieme in un centro commerciale.

Wanda Nara dopo la rottura con Mauro Icardi: "Non smetteremo di essere famiglia"/ "Non mi pento di nulla ma…"

Non solo, perché poche ore prima Mauro Icardi è comparso anche in una storia condivisa su Instagram dalla modella – con la descrizione “oggi pranzo con due bomber” – in compagnia di Valentino Lopez: insomma, nulla di ufficiale ma forse qualcosa nell’ex coppia più paparazzata di Argentina e Turchia inizia a muoversi; anche se sono moltissimi ad ipotizzare che si tratti solo di un modo per non creare conflitti o situazioni di disagio con i due figli Francesca e Isabella che – più di chiunque altro – staranno certamente soffrendo per la separazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi: dalla separazione alle carte bloccate, fino ai nuovi flirt

Tornando un attimino indietro è interessante notare come fino a poche settimane fa una riconciliazione tra Wanda Nara e Icardi sembrasse del tutto impossibile perché dopo l’annuncio della separazione – fatto dalla modella durante il programma tv Pomeriggio America – da parte del calciatore non era arrivato nessun commento ufficiale, fino alla decisione (che sembrava un po’ una ripicca) di disattivare la carta di credito che aveva lasciato all’ex compagna.

Wanda Nara e Icardi, matrimonio finito: "Siamo separati"/ "Ci avevo riprovato per motivi di salute"

Situazione – quella della carta di credito – che parrebbe essersi risolta, ma che al contempo si è scontrata anche con un nuovo gossip che inquadra Mauro Icardi in compagnia dell’attrice turca Devrim Ozkan: il vecchio flirt del calciatore – infatti – è stata avvistato a bordo campo durante una partita dal Galatasaray, così come entrambi pochi giorni fa hanno condiviso due storie (senza tag o rimandi ufficiali) da un lato con un’auto gialla e dall’altro con un mazzo di fiori dello stesso colore che hanno fatto immaginare ai fan le più disparate sotto trame; poi alimentate anche dal giornalista Facundo Ventura.