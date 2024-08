MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: L’ITALIA VUOLE CRESCERE ANCORA

Domenica 11 agosto è a tutti gli effetti l‘ultima chiamata per gli azzurri per incrementare ulteriormente il medagliere olimpiadi 2024. Tanti gli atleti italiani impegnati nelle diverse discipline, così come sono tante le speranze di portare a casa ulteriori medaglie in questa giornata conclusiva della competizione a cinque cerchi. Per quanto riguarda il medagliere olimpiadi 2024 dell’Italia, la possibilità di arricchirlo è affidata alla coppia Micheli/Sotero nel pentathlon moderno e all’Italvolley femminile che va a caccia di una storica medaglia d’oro, ma non solo.

La giornata di ieri ha regalato grandi emozioni all’Italia con tre stupende medaglie – il bronzo conquistato dalle Farfalle nella ritmica, la medaglia d’argento della coppia Consonni/Viviani nella madison maschile e il bronzo di Giorgio Malan nel pentathlon moderno – e la speranza è che oggi possa andare allo stesso modo. Difficile fare previsioni ma le ambizioni e le aspettative volano davvero alte per l’ultima giornata di queste Olimpiadi 2024.

MEDAGLIERE OLIMPIADI 2024: MEDAGLIA CERTA PER L’ITALVOLLEY

Una medaglia si aggiungerà certamente al medagliere olimpiadi 2024 dell’Italia, con l’Italvolley femminile di Julio Velasco che ha in tasca almeno una medaglia d’argento. Le ragazze hanno però il desiderio di alzare ancora l’asticella e di portare a casa il massimo risultato possibile, con un oro che sarebbe davvero straordinario. Attenzione poi Letizia Paternoster, impegnata alle 11 nell’omnium femminile a partire dalle ore 11.00.

Possibilità di irrobustire il medagliere olimpiadi 2024 anche per Elena Micheli e Alice Sotero che si giocano invece la finale di pentathlon moderno femminile. Per quanto riguarda la classifica generale, vediamo un testa a testa sempre più agguerrito e appassionante tra Cina e Usa ai vertici, con l’Australia che approccia all’ultima giornata dal terzo posto in classifica. L’Italia, con le sue trentanove medaglie, riparte dal decimo posto e si mantiene in una più che onorevole top 10. Quale sarà il piazzamento finale?

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: ECCO LA CLASSIFICA

1) Cina 39-27-24 tot. 90

2) Usa 38-42-42 tot. 122

3) Australia 18-18-14 tot. 50

…

10) Italia 11-12-14 tot. 39