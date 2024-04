Mew contro il caso di Gaia al Serale di Amici 2024? Chiarimento dopo il post sospetto/ “Ho una vita”

Gaia di Amici 2024 attaccata da Mew? Post sospetto della cantante: “Incredula per la situa sotto molti punti di vista”

In questi giorni al centro delle dinamiche del talent di Canale5 c’è il noto caso di Gaia De Martino. La ballerina a causa di un infortunio dovrà stare ferma per tre settimane. Le strade possibili, dunque, erano solo due: lasciare la scuola e ritornare l’anno prossimo oppure, come ha proposto Raimondo Todaro, far ballare un’altra ballerina al suo posto per le puntate necessarie. Si è optato per quest’ultima opzione, la sostituzione di Gaia al Serale di Amici 2024 ed è già stato annunciato chi prenderà il suo posto: l’ex allieva Aurora Ranvestel.

Anna Pettinelli, incidente ad Amici 2024 nel guanto di sfida tra prof/ "Caduta due volte", l'anticipazione

Questa scelta, tuttavia, è stata molto criticata sia sul web che dagli altri allievi della scuola ed anche un’ex allieva nelle scorse ore ha scritto un post sospetto che, inizialmente, sembrava indirizzato proprio alla ballerina infortunata. Mew si è scagliata contro la sostituzione di Gaia al Serale di Amici 2024? In un tweet su X, infatti, molto genericamente ha confessato: “Incredula per la situa sotto molti punti di vista.” Ed in molti, siti compresi, hanno iniziato a sospettare che il post fosse riferito alla De Martino. Tuttavia, la verità è ben diversa.

Gaia De Martino la reazione furiosa all'attacco dei concorrenti di Amici 2024/ "Mi hanno ferito"

Serale di Amici 2024, Mew smentisce l’attacco a Gaia: “Ho una vita che non è basata su ciò che accade ad Amici”

Non solo gli utenti web ma anche molti siti hanno ipotizzato che il post della cantante fosse indirizzato polemicamente nei confronti della ballerina infortunata e per questo motivo pochi minuti fa sempre attraverso un tweet su X, Mew ha smentito di aver attaccato Gaia di Amici 2024 e chiarito: “Tranquilli che per fortuna ho una vita che non è basata su quello che accade ad Amici, vi abbraccio.”

E mentre Mew, a quanto da lei dichiarato, non si è espressa sulla sostituzione di Gaia al Serale di Amici 2024, la maggior parte degli altri allievi del talent non hanno gradito tale scelta e Marisol, Sarah, Sofia e Mida si sono scagliati contro la loro compagna d’avventura. A intervenire tramite una lunga lettera di sfogo è stata l’insegnante Anna Pettinelli.

Amici 23 Serale 2024/ Eliminato e anticipazioni registrazione 13 aprile: Holden Vs Mida, guanto infuocato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA