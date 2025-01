La famosa (e certamente controversa) star di OnlyFans Michelle Comi è stata ospitata nello studio di È sempre Cartabianca in cui ha parlato delle numerose critiche che sono state mosse sulla sua persona nell’ultimo periodo in virtù di alcune uscite che hanno creato un acceso dibattito: esemplare – tra queste – è l’estremamente criticata raccolta fondi su GoFundMe (poi annullata dallo stesso sito) per rifarsi il seno, oppure l’ancor più discussa ipotesi – ovviamente mossa dalla stessa Michelle Comi – di farsi finanziare la ricostruzione dell’imene perché (aveva spiegato) la sua prima esperienza sessuale non l’aveva soddisfatta.

Entrando subito nel merito del suo lavoro, Michelle Comi ha precisato nello studio di È sempre Cartabianca ci ha tenuto a chiarire che “OnlyFans l’ho aperto un po’ per gioco e sicuramente non lo ritengo un lavoro” spiegando che “avrò fatto due o tre video in croce e lo tengo aperto solamente perché continuano ad arrivarmi soldi che in fin dei conti sono regalati“, sottolineando in particolare che “non sono una escort“; infatti – spiega ancora – “la gente si abbona solamente per parlare con me” e il doppio beneficio che ci ricava è che i suoi fan “mi mantengono” esattamente – sottolinea – come “succede nella vita di tutti i giorni, in cui le belle ragazze vengono mantenute da un uomo facoltoso”.

Michelle Comi: “Nessuno dei miei fans ha mai ricevuto nulla in cambio dei regali”

Spiegando la sua – ovviamente criticata dallo studio – dichiarazione, Michelle Comi sostiene che “mi mantengono perché provano a conquistarmi” esattamente “come quando un ragazzo ti porta fuori a cena e ti regala un rosa”, salvo che “nel mio caso sono imprenditori un po’ più facoltosi che mi fanno regali differenti”; ma in ogni caso “in cambio non ricevono nulla, tanto che il più delle volte queste persone non le vedo neppure di persona”, fermo restando che “se dovessi chiudere domani [il profilo OnlyFans] continuerei ad avere lo stesso stile di vita di adesso”.

“Nessuno – sottolinea ancora Michelle Comi – mi ha mai chiesto eppure un video privato e gli imprenditori che sento io non si permetterebbero mai di farlo perché verrebbero immediatamente bloccati”; mentre sul fatto che nessuno abbia mai ricevuto nulla in cambio dei regali elargiti sostiene che “veramente pochi hanno avuto il privilegio di uscire a cena con me” e che in ognuno di questi casi è sempre “finita lì perché il corteggiamento deve andare ben oltre” ed arrivare soprattutto al punto in cui “mi innamoro di un ragazzo”.