Michelle Hunziker svela perché era finita con Tomaso Trussardi/ Tornati insieme ma..

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo insieme ma lui ci va “con i piedi di piombo”, ecco svelato il motivo…

Dopo la calma arriva sempre la tempesta, ma, in questo caso, è andato tutto all’opposto: Michelle Hunziker sembra infatti aver finalmente ritrovato la serenità in compagnia del marito, Tomaso Trussardi. Dopo l’addio e la separazione a gennaio i due, durante l’estate, avevano preso direzioni decisamente diverse, salvo poi ritrovarsi a settembre. Dopo i numerosi tentativi di riavvicinamento di lei, i due sono felicemente tornati insieme. È stato un lungo e lento percorso: a far riscattare la scintilla è stato l’amore che entrambi provano per le figlie: è stato proprio scambiandosi messaggi su queste che i due hanno ritrovato l’amore.

La loro riunione è stata sancita il 10 ottobre quando, dopo la festa di compleanno della figlia Sole, Michelle e Tomaso hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di nozze! Ora hanno ripreso la loro vita di coppia ma cambiata, lui ha posto nuove regole e sembra, da quanto rivelato dal settimanle Nuovo TV, che ci stia andando con i piedi di piombo. Perché? A quanto pare, il rampollo Trussardi, ha gradito poco la défaillance della moglie con il bel chirurgo Giovanni Angiolini verso cui, intervistato al Corriere della Sera, non ha nascosto il disprezzo: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”, ha affermato.

È così che ora Michelle Hunziker, superata la crisi dei sette anni, ha ritrovato la sua serenità con il marito, Tomaso Trussardi. La presentatrice elvetica si è anche sentita pronta a parlare del passato, della loro crisi e del perché della rottura… Intervistata dal tabloid tedesco Bunte, Michelle ha affermato: “In amore tutto è possibile, anche l’impossibile può accadere. Questo l’ho capito col tempo. Ora ho 45 anni e non esiste il bianco e il nero ma ci sono le sfumature. Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”.

Michelle Hunziker ha poi voluto dare la sua personale interpretazione del perché della rottura da Tomaso Trussardi: “Inutile girarci intorno, naturalmente mi mancava qualcosa, altrimenti non ci saremmo separati, questo è ovvio. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e sia scontato che resti lì. No, devi fare qualcosa di buono ogni giorno”. Tra i due la crisi sembra essere ormai acqua passata, dopo aver festeggiato gli otto anni di matrimonio infatti sembrano essere più contenti che mai: “Questo è il periodo più felice di sempre”, ha concluso Michelle.











