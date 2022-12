Micol Incorvaia, dubbi su Edoardo Tavassi al GF Vip/ La confidenza a Nikita Pelizon

Quella appena trascorsa nella Casa del GF Vip è stata una notte di riflessioni e di tormenti per Micol Incorvaia, che adesso inizia a covare dubbi sul suo rapporto con Edoardo Tavassi. Dopo la scintilla scoccata tra le mura di Cinecittà, la concorrente mostra le prime incertezze e le sue paure sull’evoluzione del legame con il coinquilino. A raccogliere le sue confidenze c’è Nikita Pelizon, pronta a dispensare consigli nonostante la sua situazione difficile con Luca Onestini. Le due vippone si sono confrontate parlando dei rispettivi affari di cuore e sono giunte alla conclusione che non devono dipendere da nessuno per vivere serenamente l’avventura nel reality.

GF Vip, Micol su Tavassi "ora lo guardo con ammirazione"/ "Quando usciremo da qui..."

Un proposito, questo, che però sembra vacillare dopo le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Casa. Da una parte Micol Incorvaia si concede a un accento di passione con Edoardo Tavassi sotto le lenzuola, facendo passi da gigante nella relazione, dall’altra Nikita Pelizon chiede chiarezza a Luca Onestini e lui sembra pronto a tirarsi indietro su quella che ancora sente come una bella amicizia. Nel frattempo, i fan del programma continuano a sognare un futuro roseo per Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, forti di un’intesa che persino il padre della concorrente approverebbe senza riserve…

Micol e Tavassi, scatta bacio/ Gf Vip, lei si vergogna del papà ma lui approva

GF Vip, Micol Incorvaia confessa i suoi dubbi su Edoardo Tavassi a Nikita Pelizon

Il rapporto tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi ha fatto un salto importante negli ultimi tempi, e dopo il primo bacio i telespettatori del reality sentono già odore di love story. Mentre le coccole tra i due concorrenti continuano a far sognare il pubblico, la vippona cede ai primi dubbi sul legame che si sta creando tra loro nella Casa, e li rivela a Nikita Pelizon durante un confronto a cuore aperto sui rispettivi affari sentimentali.

Micol Incorvaia appare molto combattuta davanti all’ipotesi di una più profonda intesa con Edoardo Tavassi e, sebbene ricambiato, il suo interesse per lui la preoccupa parecchio. A un cento punto del discorso con Nikita Pelizon, Micol Incorvaia ha persino avanzato lo spettro di un definitivo allontanamento dal compagno d’avventura, ma restano ancora molti interrogativi da sciogliere prima di prendere una decisione. A trainare la preoccupazione di Micol Incorvaia è la percezione di essere troppo influenzata dai sentimenti che prova per Tavassi, una situazione che potrebbe compromettere la sua serenità in Casa: “Io non voglio che il mio stare bene dipenda da una persona, cerco di distaccarmi e di ritagliarmi i miei spazi“. Micol Incorvaia non vuole dipendere dal legame con Edoardo Tavassi, ma alcuni sono pronti a scommetterci: la passione sarebbe la cifra della loro avventura.

Luca Onestini recita un copione con Nikita Pelizon al GF Vip?/ Il web segnala: "Innamorato? No, ecco perché"

© RIPRODUZIONE RISERVATA