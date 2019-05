MILLY CARLUCCI/ Nuovo infortunio: semifinale a rischio? (Ballando con le stelle 2019)

Milly Carlucci torna in pista per condurre la semifinale Ballando con le Stelle 2019, il dancing show di successo di Rai1. A causa della finale dell’Eurovision Song Contest 2019, la semifinale dello show andrà in onda venerdì 24 maggio. Una semifinale che si preannuncia esplosiva visto che assisteremo alla sfida tra Ettore Bassi e Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri e Luca Favillo. I riflettori sono tutti puntati su questo spareggio che tanto ha fatto discutere in questi giorni con l’Arcuri delusa dalla scelta dell’amico Ettore Bassi. Non solo, l’attrice romana a Vieni da Me ha confermato l’infortunio del suo partner Luca Favillo: “Mi dispiace per Luca perché gli voglio bene, ma non possiamo prepararci per la prossima puntata, dobbiamo preparare sei balli, perché ci sono due puntate”. Tanta paura anche per la padrona di casa Milly Carlucci, ma sembrerebbe che la cosa è rientrata.

Milly Carlucci: “nessuna acrimonia con Maria De Filippi”

Il successo di Ballando con le Stelle 14 è sotto gli occhi di tutti. Gli ascolti parlano chiaro: Milly ha trionfato quasi sempre sul serale di Amici 18 di Maria De Filippi complice un cast di primissimo livello. Intervista da Gay.it, la Carlucci ha commentato così il successo di questa edizione: “abbiamo un clima davvero frizzante e divertente tra concorrenti e giuria. E poi immagino che il cast di questa quattordicesima edizione sia particolarmente amato”. Naturalmente anche le polemiche giocano il loro peso in una competizione forte: “un po’ di polemica e di discussione fa sempre bene, ma noi non parliamo di massimi sistemi, ma al massimo di samba o paso doble. Se gli animi si accendono più del previsto sono in difficoltà, ma devo dire che questo non è accaduto quasi mai”. Infine la padrona di casa parlando proprio di Maria De Filippi e dell’ipotetico incontro ha detto: “La verità? Non lo so. Sono curiosa anch’io. Vedremo. L’importante è che si sia capito che non c’è nessuna acrimonia tra noi. Ognuno fa il suo lavoro come meglio può”.

Emma d’Aquino; “Milly Carlucci mi ha proposto Ballando, ma…”

Intanto Emma D’Aquino, l’ex inviata di Porta a Porta, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato un’indiscrezione legata proprio al dancing show di Rai1. Il volto del TG1 si è alternata con altri colleghi come giudice del tesoretto di questa edizione di Ballando, ma in realtà in passato avrebbe potuto parteciparvi come concorrente! Ebbene si, dalla pagine del settimanale la giornalista ha rivelato: “le svelo che un paio di anni fa Milly me lo ha proposta ed io ne sono stata felice e onorata. E poi ballare mi piace”. Purtroppo la giornalista ha dovuto declinare l’invito per i troppi impegni al tg di Raiuno: “ho dovuto dire di no perché l’edizione del Tg delle 20 è particolarmente impegnativa e non sarei riuscita a dedicarmi come si deve agli allenamenti”.



