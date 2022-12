Miriana Trevisan e il GF Vip/ “Micol non attratta fisicamente da Edoardo Tavassi ma…”

Miriana Trevisan: “Edoardo e Micol rapporto sincero”

Miriana Trevisan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Casa Pipol, dove ha parlato non solo del suo percorso nella Casa ma ha anche commentato la settima edizione del reality show di Canale 5. Cominciando da Micol ed Edoardo Tavassi, ha dichiarato: “A me piace molto Edoardo come Micol, sono stata una fan della sorella. Non credo che lei sia attratta fisicamente o eroticamente da lui, lui sì ovviamente, lei è una ragazza splendida e anche molto femminile. Però la capacità di essere ironici, questa complicità mi piace moltissimo. Sto guardando con passione il nascere forse di un amore o comunque di un rapporto che trovo sincero“.

All’ex gieffina, però, c’è una concorrente che proprio non è andata giù: “Non mi è piaciuta Eleonoire Ferruzzi. Lei era aggressiva nei linguaggi, anche Charlie ogni tanto è pesante”. All’inizio, questo Grande Fratello Vip non ha convinto per niente la Trevisan, che ha spiegato: “Forse su questo sono buonista e rompipallista non lo so, però ci vuole sempre un minimo di responsabilità per chi ti guarda, perché ci sono diverse età. Poi ricordiamo che gli italiani sono un popolo passionale, caldo, io l’ho visto anche nei miei confronti. Quindi sono cominciati a nascere questi amori, questi sguardi, come se fosse un vero e proprio drama. Un Beautiful dei tempi moderni. Le dinamiche sono cominciate davvero”.

Miriana Trevisan: “Antonella è troppo capricciosa e…”

La storia più discussa all’interno della casa del Grande Fratello Vip è però sicuramente quella tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Secondo Miriana Trevisan, Antonella dà la sensazione di voler controllare il compagno con una gelosia eccessiva, che impedisce al volto di Forum di viversi al meglio l’esperienza all’interno della Casa e temendo sempre la reazione della fidanzata.

A Casa Pipol, l’ex concorrente ha infatti dichiarato: “Antonella credo che in questo momento sia un po’ capricciosa. Come se volesse iper controllare questo uomo. Ho assistito a una scena in cui lui per scherzare ha detto a Micol “amore mio” e lui era terrorizzato dalla reazione di Antonella. È come se si divertisse a fare uscire fuori di testa gli uomini. Poi questa cosa della camicia che ha indossato, sai ci sono dei non detti quando nasce un amore. Facciamo nascere delle rabbie inutili. Un gioco che secondo me Edoardo comincia a subire troppo”.

