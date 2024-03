Monia La Ferrera “contro” Marcella Bonifacio?/ Like ambiguo dopo la lite tra Josh e Varrese: l’indizio social

Lite tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese: la mossa di Monia La Ferrera

La finale del Grande Fratello 2024 è stata macchiata, a fine puntata, da uno scioccante episodio che ha visto coinvolti Massimiliano Varrese e Josh Rossetti. È ormai virale la notizia, con annessi video, del fratello di Greta che fuori dagli studi si scaglia a suon di calci e pugni contro una macchina in cui è seduto l’attore. Tutto sarebbe nato, come poi raccontato dallo stesso Josh, da alcuni sorrisetti e battutine che Varrese avrebbe rivolto a lui e alla fidanzata Monia La Ferrera, presente al fianco del ragazzo in quel momento.

Il fratello di Greta, sentitosi provocato da Varrese, si sarebbe così scagliato contro l’auto mentre in molti cercavano di trattenerlo. L’episodio ha suscitato un notevole clamore mediatico e ha diviso l’opinione pubblica. Anche Marcella Bonifacio, la mamma dello stesso Josh, è intervenuta per difendere il figlio e attaccare Varrese. Tuttavia, spunta nelle ultimissime ore una mossa social di Monia che, dopo aver difeso il fidanzato, ora sembra però andare proprio contro la suocera.

Monia La Ferrera, like contro Marcella Bonifacio dopo il Grande Fratello 2024?

Monia La Ferrera, come fatto notare da Novella 2000, avrebbe messo un like ad un commento su X che attacca Marcella Bonifacio, mamma di Josh e Greta Rossetti. Come riportato dalla testata, in un filmato reso virale su X si vede la Bonifacio esprimersi sulla vicenda per difendere il figlio e attaccare Massimiliano Varrese. Il commento di un utente al video, tuttavia, va contro la donna, alla quale viene fatto notare come in realtà, fino a pochi mesi, aveva parlato in maniera positiva dell’attore.

E, tra i like a questo commento al video, figura anche quello di Monia. L’ex concorrente del Grande Fratello 2024 sembra dunque condividere il pensiero dell’utente, e dunque non è d’accordo con quanto detto dalla suocera? Trattasi di un like che desta sospetti ma, in attesa che la diretta interessata intervenga pubblicamente per esprimere il proprio pensiero e prendere posizione sulla spinosa vicenda, rimane un semplice like.

la figlia massacrata perché : ¿¿si é fidanzata??

il figlio causa risse : mi sei sembrato michele morrone

fino a ieri : mags sei un grande io sono sempre dalla parte dei maschi

oggi : il papá di heidi se mi può contattare grazie pic.twitter.com/A9VqbB3xWp — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) March 26, 2024













