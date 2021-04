Morte Gianmarco Pozzi: chiesto trasferimento del caso/ La sorella: “Vogliamo verità”

Breve aggiornamento a Storie Italiane in merito alla vicenda di Gianmarco Pozzi, il giovane pugile trovato senza vita la scorsa estate sull’isola di Ponza. La sua morte è stata archiviata come accidentale, ma secondo la famiglia il ragazzo sarebbe stato massacrato di botte, quindi ucciso, e gettato nell’intercapedine dove è stato successivamente rinvenuto. Oggi, in diretta con il programma di Rai Uno, vi era l’avvocato della famiglia Pozzi che ha aggiornato la vicenda, spiegando: “Abbiamo richiesto stamattina il dissequestro del telefonino e la consegna al perito di parte per recuperare i dati del telefono. La cosa più importante è che chiederemo oggi, depositandola domani mattina, alla procura generale presso la corte di appello, di spostare il procedimento da Cassino perchè non siamo contenti di come le indagini sono state condotte nella prima fase”.

MORTE SARA SCIMMI: INCIDENTE O OMICIDIO?/ “Qualcuno ha visto, parli per favore”

Il legale della famiglia Pozzi ha proseguito: “Possiamo riuscire a trovare il bandolo della matassa, quanto accaduto prima forse lo perderemo per sempre, come la perizia medico legale, le telecamere lungo il tragitto che ha compiuto Gianmarco, potevamo sapere con chi stava e da chi era seguito, e molto probabilmente chi l’aveva ammazzato”.

Morte Gianmarco Pozzi/ La mamma: “Indignata e arrabbiata, stiamo indagando solo noi”

MORTE GIANMARCO POZZI, LA SORELLA MARTINA: “DA OTTO MESI CI BATTIAMO PER LA VERITA’”

“Queste cose le abbiamo perse – aggiunge conclude l’avvocato della famiglia di Gianmarco Pozzi – domattina chiederemo alla procura generale di poter far luce su questa caso, chiederemo di verificare se vi sono stati eventuali errori da parte della procura”. Così brevemente anche Martina Pozzi, la sorella della vittima, che da mesi si sta battendo affinchè le indagini procedano nel migliori dei modi, e soprattutto, si scopra come sia morto il fratello: “Vogliamo giustizia, sono passati 8 mesi e pretendiamo le risposte, abbiamo avuto fin ad oggi tantissime cose non chiare e anche stamane abbiamo avuto un po’ di problemi e pretendiamo la giustizia e la verità”.

LEGGI ANCHE:

Funerali di Filippo/ Francesco Fredella: “Sono curioso di vedere William e Harry...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA