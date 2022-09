MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP/ Maxisequestro anti-contraffazione a Milano

Oltre 50 Kg di falsa Mozzarella di Bufala Campana Dop e di altri prodotti alimentari scaduti insieme a 100 Kg di imballaggi di confezionamento sono stati sequestrati a Milano dagli agenti vigilatori del Consorzio di Tutela dell’eccellenza partenopea, coinvolti in un’operazione congiunta condotta insieme ai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino.

Al produttore, il cui nome non è stato reso noto, è stato contestato un utilizzo abusivo alla denominazione “Mozzarella di Bufala Campana Dop”. L’ipotesi è che attraverso diversi punti vendita suddivisi tra Campania e Lombardia, abbia spacciato per Bufala Dop una mozzarella realizzata invece con un misto di latte vaccino e bufalino, arrivando a riprodurre anche il logo del Consorzio senza alcuna autorizzazione.

Un comportamento che, se accertato, potrebbe costare caro: al momento è infatti stata elevata una sanzione da 20mila euro, ma le indagini sono ancora in corso.

“Si tratta di un’operazione condotta a tutela dei consumatori, che non vanno ingannati, ma anche dei tantissimi produttori onesti” commenta il direttore del Consorzio, Pier Maria Saccani.

Un’operazione che si inserisce in una attività di controllo sempre più stringente: già nei mesi di luglio e agosto scorsi è stata infatti rafforzata la task force anticontraffazione, frutto della sinergia tra Consorzio, Forze dell’ordine e Ispettorato Centrale Qualità e Repressione Frodi (Icqrf) del Ministero delle Politiche agricole. E i numeri danno la misura del lavoro svolto: sono state effettuate 5 operazioni, a seguito delle quali sono stati posti sotto sequestro circa 200 chili di mozzarelle falsificate, 40mila buste di confezionamento per un totale di oltre 30mila euro di sanzioni e 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica per frode in commercio.

“È il risultato dell’intensificazione dei controlli voluta dal Consorzio durante tutto il periodo estivo, che coincide con il momento di maggior consumo del prodotto e anche di maggiori rischi di violazioni – commenta Saccani -. Il brand della Bufala Campana fa del resto gola a tanti. La provenienza della mozzarella dalla Campania è per i consumatori sinonimo di autenticità, noi proteggiamo questa certezza da chi invece vuole approfittarne”.

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, nato nel 1981, è l’unico organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la tutela, la vigilanza, la valorizzazione e la promozione di questo formaggio, emblema del Centro-Sud Italia, a cui nel 1996 è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta.

