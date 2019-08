NICOLA CARRARO, SIPARIETTO COL NIPOTE CLAUDIO/ Video, “mascalzone!”. E Mara Venier…

Momenti di vita quotidiana, di famiglia, realmente impagabili quelli immortalati in un video pubblicato da Nicola Carraro, marito di Mara Venier, su Instagram. Volendo essere precisi si può dire che “Bibò”, dal nome del personaggio che interpreta nella sua web-serie, non sia il vero protagonista del filmato che nel giro di pochi minuti ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Il mattatore della scena è infatti Claudio, nipote di Mara Venier in quanto figlio di Paolo Capponi. Il bimbo, che ha tutta l’impressione di essere una piccola peste, nel video è intento a mangiare del riso mentre Nicola Carraro gli chiede di averne un po’ a sua volta. La risposta del piccolo Claudio è categorica: “No, nonno!”. Neanche l’intercessione nonna Mara Venier sortisce gli effetti sperati, col piccolo Claudio che si dice disponibile a rinunciare alla sua pappa soltanto in favore del papà, meritandosi dal nonno un affettuosissimo “mascalzone!”.

IL PICCOLO CLAUDIO NEL CUORE DI MARA VENIER E NICOLA CARRARO

Quanto la figura del piccolo Claudio sia importante a casa di Nicola Carraro e Mara Venier lo si era intuito perfettamente subito dopo la sua nascita. Un paio di mesi dopo essere diventata nonna per la seconda volta, era stata la conduttrice – intervistata dal settimanale “Oggi” – ad ammettere:”Claudio mi ha regalato la gioia e la pace in un momento in cui uscivo a fatica da un periodo difficile, iniziato con la malattia e la morte di mia mamma”. Mara in realtà era già nonna di Giulio: “Un ragazzo sveglissimo, vivace, spericolato, figlio di mia figlia Elisabetta (avuta dall’attore Francesco Ferracini, ndr). Ma Giulio me lo sono goduto poco. Quando è nato, 15 anni fa, ero nel pieno della carriera e per il lavoro trascuravo tutto il resto, anche gli affetti più cari, a cominciare da mia madre. Per il mio lavoro ho pagato prezzi altissimi, e ne pago ancora, in termini di sensi di colpa”.

Visualizza questo post su Instagram No , Nonno no 😂😂😂 Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 14 Ago 2019 alle ore 10:16 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA