Eletti elezioni Europee 2024, chi ce l’ha fatta?/ Calenda, Bonino e Tarquinio fuori, eletti Salis e Vannacci

Chi sono i primi eletti alle elezioni Europee 2024? Ecco gli esclusi i promossi

Nella lunga notte dei risultati elezioni europee 2024 l’interesse è quello di capire chi saranno i deputati eletti e i “trombati” eccellenti. In attesa di conoscere i dati definitivi in merito alle preferenze espresse dagli italiani nelle cinque circoscrizioni (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), andiamo a vedere i primi risultati certi sui singoli candidati: chi entrerà di sicuro in Parlamento Europeo e chi invece no? La prima notizia negativa arriva da Carlo Calenda che con la sua Azione non è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 4%: è dunque fuori dal Parlamento, cos’ì come l’amico-nemico Matteo Renzi e la radicale Emma Bonino. Si parla anche di un escluso eccellente, si tratterebbe di Marco Tarquinio, l’ex direttore del Pd candidatosi nella Circoscrizione Centro. Mancano ancora i dati di Roma città ma il suo destino pare segnato.

Per quanto riguarda invece gli eletti alle Europee, chi è certo di un posto come europarlamentare? I dati ci arrivano da You Trend nel “decision desk” per Sky Tg 24: secondo il noto portale di sondaggi, Roberto Vannacci, candidato con la Lega, sarebbe sicuro del posto a Bruxelles. Come lui anche Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi e Sinistra, Pasquale Tridico del M5S e ben tre candidati con il Partito Democratico ovvero Cecilia Strada, Stefano Bonaccini e Antonio Decaro. Con loro dovrebbe essere eletto anche l’ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. In Forza Italia dovrebbero passare a Nord Ovest Letizia Moratti e il ciellino Massimiliano Salini.

Eletti Elezioni europee 2024: la Salis ce l’ha fatta!

La conferma dell’elezione di Ilaria Salis è arrivata ai microfoni di La7 da Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra: “Avevamo detto che saremmo stati la sorpresa e possiamo confermarlo anche sopra le nostre migliori attese. Il nostro risultato viene premiamo largamente: per noi questo è l’inizio e non l’arrivo. Ilaria Salis? Penso che sarà eletta con una valanga di voti: non avevamo avuto dubbi sul fatto che venisse eletta da primissima ovunque era candidata”.

C’era solo un “pericolo” per AVS: “Avevamo dubbi solo sulla soglia di sbarramento, che abbiamo però superato alla grande. Ilaria Salis sarà Parlamentare Europea!” spiega Fratoianni. La sua candidatura era arrivata per volontà di Alleanza Verdi e Sinistra al fine di “tutelare i diritti e la dignità” della cittadina italiana, che tra pochi giorni compirà 40 anni, e per denunciare i metodi di detenzione incivili come quelli dell’Ungheria, messi in atto in questi mesi su Salis, prigioniera dal febbraio 2023.

