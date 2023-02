Nicole Murgia in crisi al GF Vip/ Tavassi: “Basta sminuirti, sei una bella persona”

GF Vip, Nicole Murgia in crisi dopo la puntata di ieri sera

Quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2022 ieri sera ha lasciato degli strascichi non indifferenti in alcuni concorrenti. La punizione rifilatale dalla produzione, assieme a Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia, ha gettato Nicole Murgia nello sconforto, e nelle ultime ore ha avuto un crollo. Tutti e quattro i concorrenti sono finiti in nomination diretta per il “Van-gate”, ma chi più di tutti sembra aver sofferto questa decisione è proprio l’attrice.

Come mostra un video condiviso sul sito del reality, in giardino la Murgia si lascia andare alle riflessioni e ritiene di sentirsi sbagliata. Ci pensa però Tavassi a sostenerla, rimproverandola di avere una percezione troppo severa e sbagliata di se stessa: “Murgia, per favore, ricordati sempre quello che stai facendo te insieme a noi, quello che stai dando, la percezione sbagliata che hai“. Nicole sembra però vivere un momento di puro sconforto, come confermano le sue parole: “È chiarissimo, però uno deve essere poi realista“.

Edoardo Tavassi rincuora Nicole Murgia: “Piaci, sei una bella persona“

Nicole Murgia, in crisi al Grande Fratello Vip 2022, si sente inferiore rispetto agli altri e viene così rincuorata da Edoardo Tavassi: “Cosa vedi? Perché devi essere meno? In base a cosa? Dici tutte le cose in faccia, non hai filtri, fai ridere, sei simpatica, sei ironica. Hai una percezione sbagliata di te stessa, te lo posso dire io che sono il primo. Quando l’insicuro vede l’insicuro, dice e vede quello che è realmente l’altra persona. Basta sminuirti in continuazione, basta. Piaci, sei una bella persona, hai tutti gli amici tuoi qua dentro“.

Il coinquilino cerca di rasserenarla non solo sulle buone amicizie costruite in Casa, ma anche sulla percezione che il pubblico ha di lei, che non può che essere a suo giudizio positiva: “La gente vede perché sei amica di tutti qua dentro. Ti fai voler bene, ma se ti fai voler bene qua, ti fai voler bene anche fuori. Ovvio che non puoi piacere a tutti, nessuno piace a tutti“. D’altronde, Nicole Murgia ha dalla sua una buona schiera di fan ma anche alcuni detrattori. Alla fine, anche questo fa parte di un gioco così agguerrito come quello del Grande Fratello Vip 2022.











