Noemi Bocchi risponde alle accuse dell’ex Mario Caucci/ “Mi fai ridere”

Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti, ha deciso di rompere il silenzio con cui finora aveva accolto le dichiarazioni dell’ex marito Mario Caucci. L’imprenditore e suo ex coniuge aveva infatti rilasciato al settimanale Chi alcune insinuazioni sul conto della ex moglie, dopo aver appreso dai giornali del fidanzamento tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. La diretta interessata aveva scelto il silenzio in questi mesi, ma alla fine non ci è più stata e ha deciso di lanciare una frecciatina a Caucci.

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi "I miei figli in un tritacarne"/ "Totti doveva essere più prudente"

“Condanno la condotta sconsiderata che espone i figli, sempre per arrivare ad altri scopi” aveva detto Mario Caucci a Chi, chiedendosi anche: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come si è detto?”. Insomma, insinuazioni piuttosto importanti nei confronto di Noemi Bocchi, che ha deciso di replicare a modo suo attraverso i propri profili social. Come si apprende da Vanity Fair, infatti, Noemi Bocchi ha un profilo privato su Instagram a cui dà accesso soltanto alle persone più fidate. E chi fa parte della sua “cerchia” ha potuto notare una storia pubblicata su questo profilo, in cui Noemi Bocchi ha scritto “Grazie per questi 10 anni unici”. Una frase accompagnata da una musica da circo e dalle faccine che ridono. Che sia una frecciatina neanche tanto velata a Mario Caucci, nonché a sua volta un’insinuazione che lui per primo abbia omesso dei fatti forse per ottenere consenso pubblico?

Ilary Blasi e Bastian Muller, vacanza romantica a St. Moritz/ Tenerezze in pubblico e presentazioni ufficiali

Noemi Bocchi, emoticon che ridono per ex marito Mario Caucci: la risposta alle insinuazioni

Noemi Bocchi replica con le emoticon che ridono e la musica da circo alle dichiarazioni rilasciate dall’ex marito Mario Caucci, con cui è stata sposata per dieci anni e da cui ha avuto cinque figli. La nuova compagna di Francesco Totti, dopo la burrascosa separazione da Ilary Blasi, ha scelto di mostrarsi divertita (almeno pubblicamente) dalle accuse di cui è stata oggetto nelle scorse settimane e che fino a questo momento aveva accolto in silenzio. Non si sa se lo scopo di Caucci sia effettivamente quello di gettare fango sulla ex moglie o se abbia rilasciato quelle dichiarazioni per altri scopi, mettendo in luce presunti lati “oscuri” di Noemi Bocchi, ma al momento non è arrivata altra replica oltre a questa story su Instagram.

Chanel Totti, tacchi a spillo su Instagram/ Il body shaming e la risposta agli hater

“Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente – e continua a sapere oggi perfettamente – che cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole” aveva affermato l’ex marito di Noemi Bocchi, Mario Caucci, aggiungendo che “Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità, lo ha fatto passando sopra a tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie: qualsiasi cosa pur di raggiungere i propri scopi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA