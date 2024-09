Storie Italiane si è soffermato sul caso di Vitalina Balani, strangolata a Bologna il 15 luglio di 18 anni, e per cui è stato arrestato e condannato Andrea Rossi, che aveva un enorme debito con la vittima. Nelle ultime ore però il colpo di scena, visto che l’uomo potrebbe essere scagionato dopo una recente perizia che ha spostato l’ora della morte di Vitalina Balani molto più avanti, quindi un alibi di ferro per lo stesso Andrea Rossi.

Maria Antonietta Rositani: “Giulia Cecchettin come me”/ “Succubi di uomini che volevano dominarci”

Verrebbero infatti totalmente dissipati i dubbi sull’assassino, dando quindi una grande chance all’uomo che si trova in carcere e che ricordiamo, si è sempre professato innocente. “Io son convito di essere un assassinio, se voi lo dite è perchè siete sicuri, io non riesco a convincerla, non ho ammazzato la signora, questo sia ben chiaro”, diceva Andrea Rossi durante l’interrogatorio, come mandato in onda sempre da Storie Italiane.

Neonato di 5 mesi e nonna dispersi a Pisa causa maltempo/ Trascinati via dalla corrente a Cecina

OMICIDIO VITALINA BALANI, L’AVVOCATO DI ANDREA ROSSI: “ASPETTIAMO E VEDIAMO…”

Che sia davvero un innocente in carcere condannato all’ergastolo? L’avvocato Bordoni, proprio il legale di Andrea Rossi, ha spiegato ai microfoni di Storie Italiane cosa potrebbe accadere: “Il processo si concentrò molto sull’orario di morte della donna e attorno a quella ipotesi sono stati formati tutti gli altri argomenti, ora spostando l’orario della morte, c’è un alibi di Andrea Rossi. Quello che accadrà – ha proseguito l’avvocato – sentiremo il perito, poi vedremo cosa disporrà la corte. E’ possibile anche una scarcerazione? Nell’ambito della revisione è possibile tutto, io vado pragmaticamente, la pacatezza e la volontà di confrontarmi con gli argomenti avversari. Vedremo cosa emergerà dalla perizia poi decideremo il da farsi”.

“Mio figlio di 7 mesi portato negli Usa dal padre”/ Claudia: “3 settimane che lo vedo solo in videochiamata”

Il movente indicato nella sentenza era di natura economica: “Avendo un debito verso Vitalina Balani si è avuto l’idea che potesse sopprimerla – ha aggiunto l’avvocato – per me era una conclusione incompleta, visto che uccidendo la persona il debito sarebbe comunque rimasto, il debito era derivante da una serie di operazioni che aveva fatto Andrea Rossi”.

OMICIDIO VITALINA BALANI, L’AVVOCATO DI ANDREA ROSSI: “AVEVA ALTRI DEBITI…”

“Una serie di investimenti dissennati – ha proseguito il legale – nei quali si era trovato impelagato, ma non era soltanto la signora Balani ad avere quel credito, accrediti di importi rilevanti, quindi anche sopprimendo una di queste non si sarebbe posto fine al problema”.

Secondo il perito l’omicidio sarebbe avvenuto fra le 22 e le 5 del mattino, mentre la versione “ufficiale” parla del pomeriggio: “Noi sappiamo millimetricamente dove fosse Andrea Rossi in quell’orario – ha aggiunto il legale – è già stato acclarato dal processo”, dove è emerso che il presunto killer fosse in ufficio. “Quasi tutto nel processo è legato attorno a quell’orario”; ha precisato ancora l’avvocato. Ecco perchè ora si potrebbe rimettere tutto in discussione, tra l’altro la perizia è giudicata molto attendibile in quanto effettuata da un grande perito analizzando delle precise macchie.