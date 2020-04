Onana al Milan?/ Calciomercato, anche il portiere dell’Ajax per il post-Donnarumma

Pubblicità

Il calciomercato Milan va alla ricerca di un portiere: la situazione chiaramente dipende dal futuro di Gianluigi Donnarumma, attualmente l’estremo difensore della squadra rossonera ma sul quale il club non ha ancora preso una decisione. Dopo le grandi discussioni delle estati passate, il tema è ancora particolarmente complesso: Gigio ultimamente ha detto di voler rimanere al Milan, la società potrebbe accontentarlo (sapendo di avere in mano il portiere della nostra nazionale e un giocatore che potrebbe durare anche per 15 anni), ma anche con la conferma nella rosa rimarrebbe il problema del rinnovo del contratto. Per questo motivo, e lo diciamo da tempo, il Milan si sta comunque guardando intorno: vendere Donnarumma (che piace molto al Chelsea e al Psg) permetterebbe di incassare un bel tesoretto che potrebbe poi essere utilizzato per migliorare la squadra. Da Alex Meret a Juan Musso, che giocano nel nostro campionato, passando per qualche prospetto straniero come Kepa Arrizabalaga (in un ideale scambio con i Blues), ma oggi Tuttosport segnala anche il nome di André Onana.

Pubblicità

Portiere camerunense classe ’96, Onana ha mosso i suoi primi passi nell’Accademia che il connazionale Samuel Eto’o ha fondato in patria, poi ha fatto il grande salto e nel 2010 (aveva 14 anni) è arrivato a Barcellona per entrare nella Masia. Qui ha trascorso 5 anni ma nel gennaio 2015 è stato venduto: i blaugrana avevano appena acquistato Marc-André Ter Stegen sul quale avevano investito molto, e Luis Enrique alternava il tedesco con Claudio Bravo che giocava la Liga, lasciando la Champions League al collega. L’alternanza aveva portato i suoi frutti e per Onana, diciannovenne e in rampa di lancio, le porte del Camp Nou si erano definitivamente chiuse. Su di lui era piombato l’Ajax: il camerunense ci era arrivato sapendo di dover fare da riserva a Jasper Cillessen. Era una squadra nella quale giocavano ancora Arkadiusz Milik e il talentino danese Viktor Fischer; per un anno e mezzo Onana ha aspettato il suo momento, senza mai esordire in prima squadra ma giocando nella Jong insieme a Matthijs De Ligt e Frenkie De Jong.

Pubblicità

ONANA AL MILAN? CALCIOMERCATO, LA CRESCITA DEL PORTIERE

Con loro, il portiere è poi stato promosso da Peter Bosz che ha aperto ad una squadra dall’età media bassa, capace di raggiungere la finale di Europa League anche grazie agli acquisti di Hakim Ziyech e Davinson Sanchez: nel frattempo Cillessen era andato al Barcellona (ironia della sorte), l’Ajax aveva puntato anche sulla crescita di Justin Kluivert e Donny Van de Beek e iniziato quel processo che sarebbe continuato, sublimandosi, con Erik Ten Hag. Onana di quei Lancieri ha rappresentato e rappresenta tuttora un portiere affidabile, dalla grande agilità e capace di ottima copertura della rete; nel 2017 ha scelto, come altri big del Camerun, di non partecipare alla Coppa d’Africa a causa di un contenzioso sui premi. Incredibilmente i Leoni Indomabili sono riusciti a vincere il trofeo continentale mettendo in mostra grandi sorprese come Christian Bassogog e, appunto, il portiere Fabrice Ondoa che il suo collega e connazionale ha ritrovato per sei mesi nella Masia del Barcellona, e che ora è in Belgio con l’Ostenda.

Come sappiamo, l’Ajax ha impostato una politica di crescita e rivendita di giocatori, generando plusvalenze ma scegliendo di lavorare soprattutto sul settore giovanile, per formare poi squadre di talenti in erba che saltuariamente possano andare in cerca di gloria. Onana in questo senso potrebbe essere il prossimo grande sacrificato: l’anno scorso sono partiti De Ligt e De Jong, la prossima estate dovrebbe toccare a Van de Beek (destinato al Real Madrid, ma si è inserita anche l’Inter) anche se in Olanda la federazione ha deciso di concludere definitivamente il campionato, togliendo ai Lancieri la possibilità di vincere la Eredivisie e lasciando tanti dubbi circa il calciomercato. Ad ogni modo il portiere del Camerun ha oggi un valore che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro; il Milan ha intenzione di vendere Donnarumma ad una cifra decisamente superiore e dunque l’affare potrebbe economicamente starci. Non solo: Onana ha compiuto 24 anni nemmeno un mese fa, è ancora un portiere giovane ed è in linea con i profili di cui si parlava sopra (ad esempio, ha due anni meno di Musso e solo uno più di Meret). Dunque staremo a vedere: per il momento si tratta solo di una suggestione e di una delle tante idee di calciomercato, in più l’Ajax è una bottega particolarmente cara…



© RIPRODUZIONE RISERVATA