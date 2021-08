Onlyfans blocca da ottobre contenuti sessuali/ “Ma foto e video di nudo sono ok”

OnlyFans bloccherà i video sessualmente espliciti a partire da ottobre. La società ha deciso però che i creatori di contenuti potranno comunque pubblicare foto e video di nudo, a condizione che siano coerenti con la politica di OnlyFans, ha fatto sapere l’azienda. Le modifiche sembrano essersi rese necessarie a causa della crescente pressione dei partner bancari e dei fornitori di servizi di pagamento, hanno fatto sapere dall’azienda.

“Per garantire la sostenibilità a lungo termine della nostra piattaforma e continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan, dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”, ha spiegato OnlyFans. La piattaforma ha attratto più di 130 milioni di utenti offrendo ai creatori online una piattaforma per far pagare ai propri ammiratori foto e video. La maggior parte dei contenuti pubblicati nella piattaforma da parte dei dei suoi creatori più famosi sono foto e video di nudo.

OnlyFans blocca contenuti sessuali da ottobre, l’azienda cerca nuovi investitori

OnlyFans, che ha deciso di bloccare i contenuti sessuali a partire da ottobre, sembra essere apprezzato per aver dato a chi lavora con il sesso un posto più sicuro dove svolgere la propria professione. La società, intanto, sta cercando di raccogliere fondi da investitori esterni con una valutazione di oltre un miliardo di dollari. L’azienda ha gestito più di 2 miliardi di dollari di vendite lo scorso anno, trattenendo il 20%, e quest’anno è in procinto di raddoppiare.

La nota attrice e modella Bella Thorne, ha detto di essersi assicurarta ben 2 milioni di dollari nel giro di una settimana grazie alla sua pagina. La Thorne ha spiegato di essersi iscritta non tanto per pubblicare contenuti privati ma anche per fare una ricerca sul suo nuovo lavoro. Per accedere al profilo dell’attrice bisogna pagare 20 dollari al mese, soldi che in parte vanno al proprietario del profilo e in parte allo stesso sito.

